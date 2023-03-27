Чи чекати у травні літа? Температура приємно здивує українців

Температура у регіонах не перевищить 20 градусів тепла

Погода у травні в Україні обіцяє бути теплою та без опадів, на відміну від холодного квітня. Температура повітря коливатиметься від +12 до +22 градусів залежно від регіону.

На порталі Wisemeteo розповіли, яким буде травень в Україні та чи чекатиме опадів у регіонах. Дощитиме, але лише кілька днів за весь місяць, запевняють синоптики.

Погода у Києві

У Києві не передбачається великої кількості опадів, а також різких змін погоди. Температура повітря коливатиметься від +6 до +12 градусів, а середня температура місяця становитиме +14 градусів. До кінця місяця почне суттєво тепліти.

Погода в Одесі

Середня температура у травні на півдні становитиме +15 градусів, а коливатиметься від +9 до +21 градуса. Найтепліший день місяця буде 31 числа із середньодобовим показником +21 градус, а найхолодніший день буде 1-го числа з показником +9 градусів у середньому. Опади очікуються в помірній кількості всього сім днів на місяць у період із 5 по 21 травня.

Погода у Львові

На заході країни також очікується тепла погода протягом місяця. Перші десять днів температура триматиметься в середньому близько +11 градусів, після чого почне поступово підвищуватись і досягне +20 градусів. Дощів, порівняно з квітнем, буде менше — опади прогнозуються 8 днів на місяць. Однак відносна вологість повітря буде високою – понад 73%.

Погода в Харкові

Найтепліший день травня у Харкові буде 28–29 числа з показником +22 градуси, а найхолодніший день — 2 травня з температурою +7 градусів. Опади очікуються в помірній кількості лише дев’ять днів на місяць.

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