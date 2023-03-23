П’ять правил обрізки плодових дерев навесні: яблука та абрикоси буде нікуди складати

Погода вже дозволяє розпочати обрізання, але важливо врахувати при цьому низку нюансів

З настанням весни дачники починають обприскувати плодові дерева від шкідників та хвороб. Але не менш важливий етап догляду – обрізання. Ця маніпуляція дозволить отримати щедрий урожай яблук, абрикосів, груш та персиків (звичайно, якщо все зробити правильно).

Коли і як потрібно обрізати дерева у саду навесні? П’ять важливих порад з цієї теми озвучив ресурс s.sad.ua в Instagram.

За словами досвідчених дачників, правильне та своєчасне обрізання плодових дерев навесні дозволяє отримати хороший урожай, а ще завдяки цій маніпуляції рослини виростуть здоровими та сильними. У блозі озвучили кілька рекомендацій, які варто врахувати при обрізанні дерев у саду.

Як обрізати плодові дерева навесні:

Найкращий час — березень. Бруньки ще сплять, але вже немає морозів і встановився "плюс" на термометрі. Інструменти — заточені та продезінфіковані. Інакше ви травмуєте дерева чи навіть занесете інфекцію. Молоді дерева не обрізають надто сильно. Лише видаліть сухі, вимерзлі гілки, і ті, які надломилися від снігу. Пагони плодових дерев, які потрібно видалити, обрізайте на кільце, не залишайте пеньків. Не забудьте нанести на зріз садовий вар. Не зашкодьте брунькам. Спрямовуйте секатор з боку сусіднього відростка так, щоб леза були нахилені під кутом 45 градусів щодо верхівки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що навесні обрізають не лише плодові дерева. Догляду потребують і деякі квіти на вашій ділянці.