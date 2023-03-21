Чотири рослини, які потрібно встигнути обрізати навесні: інакше не зростатимуть

Приділіть особливу увагу своїм квітникам, щоб улітку вони радували вас пишністю та яскравістю фарб

З настанням весняного сезону необхідно обрізати плодові дерева, а також інші рослини. Уваги вимагають і квіти. Правильне обрізання стимулює їх зростання.

Які рослини потрібно обрізати навесні? Докладніше про це розповідає матеріал Express.

За словами садівників, обрізати навесні слід лаванду, буддлею, троянди та гортензії. Якщо цього не зробити, то згодом квіти можуть бути пошкоджені та ослаблені. Навесні ж ви зможете створити гарну форму рослинам перед літом, видаливши всі мертві або хворі гілки.

Найкращий час для обрізання троянд — лютий чи березень. Робіть це правильно: потрібно зрізати приблизно на 5 мм вище за бруньку з нахилом вниз. Обрізка під кутом запобігає накопиченню води на бутоні й дозволяє збільшити площу поверхні для надходження води в квітку. Секатори мають бути гострими.

Гортензії можна обрізати або наприкінці зими, або на початку весни і аж до середини цієї пори року. Тим не менш, кучеряві гортензії найкраще обрізати влітку після того, як вони відцвітуть. А ось навесні обріжте стебло до першої здорової пари бутонів, видаливши всі мертві квіткові голівки. Але залишайте взимку всі мертві квіткові головки, оскільки це може забезпечити захист від морозу для бутонів нижче.

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