Дерева віддячать вам щедрим урожаєм: як правильно доглядати яблуні навесні

Після цих процедур, ваші яблуні засиплють вас урожаєм

Яблуня — це дуже невибаглива рослина, яка досить добре переносить морози та росте на будь-якому ґрунті. Однак це зовсім не означає, що це дерево не потрібно "підтримувати". Навесні важливо провести підживлення плодово-ягідних дерев.

Який догляд потрібний яблуням навесні, розповідає prostoway. В принципі, основних процедур лише дві, але їх потрібно обов’язково провести.

Як доглядати яблуні навесні

Весняний догляд варто розпочати з обрізки дерева. Це важливо зробити до того, як почався період руху соку. Також бажано, щоб температура на вулиці була не нижчою за 5 градусів.

Видаліть усі поламані та сухі гілки. Також, щоб сформувати красиву крону, потрібно вирізати всі гілки, що ростуть усередину і плодові, що перекривають. Не забудьте після процедури обробити місця зрізів садовою фарбою.

І друге, не менш важливе завдання для садівника навесні — це побілка дерев. Стовбури потрібно побілити вапняним розчином або акриловими фарбами. Це допоможе яблуням пережити перепади температур, а також врятує їх від шкідників та грибкових захворювань.

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