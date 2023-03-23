Пять правил обрезки плодовых деревьев весной: яблоки и абрикосы будет некуда складывать
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Погода уже позволяет начать обрезку, но важно учесть при этом ряд нюансов
С наступлением весны дачники начинают опрыскивать плодовые деревья от вредителей и болезней. Но не менее важный этап ухода – обрезка. Эта манипуляция позволит получить щедрый урожай яблок, абрикосов груш и персиков (конечно, если все сделать правильно).
Когда и как нужно обрезать деревья в саду весной? Пять важных советов по этой теме озвучил ресурс в s.sad.ua в Instagram.
По словам опытных дачников, правильная и своевременная обрезка плодовых деревьев весной позволяет получить хороший урожай, а еще благодаря этой манипуляции растения вырастут здоровыми и сильными. В блоге озвучили несколько рекомендаций, которые стоит учесть при обрезке деревьев в саду.
Как обрезать плодовые деревья весной:
- Лучшее время — март. Почки еще спят, но уже нет морозов и установился "плюс" на термометре.
- Инструменты — заточенные и продезинфицированные. Иначе вы травмируете деревья или даже занесете инфекцию.
- Молодые деревья не обрезают слишком сильно. Всего лишь удалите сухие, вымерзшие ветки, и те, которые надломились от снега.
- Побеги плодовых деревьев, которые нужно удалить, обрезайте на кольцо, не оставляйте пеньков. Не забудьте нанести на срезы садовый вар.
- Не повредите почки. Направляйте секатор со стороны соседнего отростка так, чтобы лезвия были наклонены под углом 45 градусов относительно верхушки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что весной обрезают не только плодовые деревья. В уходе нуждаются и некоторые цветы на вашем участке.