Пять правил обрезки плодовых деревьев весной: яблоки и абрикосы будет некуда складывать

Погода уже позволяет начать обрезку, но важно учесть при этом ряд нюансов

С наступлением весны дачники начинают опрыскивать плодовые деревья от вредителей и болезней. Но не менее важный этап ухода – обрезка. Эта манипуляция позволит получить щедрый урожай яблок, абрикосов груш и персиков (конечно, если все сделать правильно).

Когда и как нужно обрезать деревья в саду весной? Пять важных советов по этой теме озвучил ресурс в s.sad.ua в Instagram.

По словам опытных дачников, правильная и своевременная обрезка плодовых деревьев весной позволяет получить хороший урожай, а еще благодаря этой манипуляции растения вырастут здоровыми и сильными. В блоге озвучили несколько рекомендаций, которые стоит учесть при обрезке деревьев в саду.

Как обрезать плодовые деревья весной:

Лучшее время — март. Почки еще спят, но уже нет морозов и установился "плюс" на термометре. Инструменты — заточенные и продезинфицированные. Иначе вы травмируете деревья или даже занесете инфекцию. Молодые деревья не обрезают слишком сильно. Всего лишь удалите сухие, вымерзшие ветки, и те, которые надломились от снега. Побеги плодовых деревьев, которые нужно удалить, обрезайте на кольцо, не оставляйте пеньков. Не забудьте нанести на срезы садовый вар. Не повредите почки. Направляйте секатор со стороны соседнего отростка так, чтобы лезвия были наклонены под углом 45 градусов относительно верхушки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что весной обрезают не только плодовые деревья. В уходе нуждаются и некоторые цветы на вашем участке.