Четыре растения, которые нужно успеть обрезать весной: иначе расти не будут

Уделите особое внимание своим цветникам, чтобы летом они радовали вас пышностью и яркостью красок

С наступлением весеннего сезона необходимо обрезать плодовые деревья, а также другие растения. Внимания требуют и цветы. Правильная обрезка стимулирует их рост.

Какие растения нужно обрезать весной? Подробнее об этом рассказывает материал Express.

По словам садоводов, обрезать весной следует лаванду, буддлею, розы и гортензии. Если этого не сделать, то со временем цветы могут быть повреждены и ослаблены. Весной же вы сможете создать красивую форму растениям перед летом, удалив все мертвые или больные ветки.

Лучшее время для обрезки роз — февраль или март. Делайте это правильно: нужно срезать примерно на 5 мм выше почки с наклоном вниз. Обрезка под углом предотвращает скопление воды на бутоне и позволяет увеличить площадь поверхности для поступления воды в цветок. Секаторы должны быть острыми.

Гортензии можно обрезать либо в конце зимы, либо в начале весны и вплоть до середины этого времени года. Тем не менее, вьющиеся гортензии лучше всего обрезать летом после того, как они отцветут. А вот весной обрежьте стебель до первой здоровой пары бутонов, удалив все мертвые цветочные головки. Но оставляйте зимой все мертвые цветочные головки, так как это может обеспечить защиту от мороза для бутонов ниже.

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