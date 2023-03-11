Укр

Чем и когда опрыскивать плодовые деревья ранней весной: 4 важных этапа

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Подготовительная обработка сада весной просто необходима Новость обновлена 11 марта 2023, 18:41
Подготовительная обработка сада весной просто необходима. Фото freepik.com

Узнайте, как защитить свой сад в этом сезоне

Весна потихоньку вступает в своим права. Эта пора — отличное время, чтобы дачники начинали работать в саду. Как известно, весной подготовительная обработка плодовых деревьев просто необходима, ведь в это время просыпаются не только растения, но и вредители, зимующие в коре, почве.

Некоторые насекомые с пробуждением начинают активно истреблять молодые побеги, нежные почки и листья, пишет "Земляк". Поэтому первым делом приходится совершать первое опрыскивание, которое предусматривает четыре этапа.

Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной

  1. Профилактический этап – опрыскивать плодовые деревья в этот период нужно бордоской жидкостью и медным купоросом. Опасаться накопления химических веществ в будущих плодах не стоит, поскольку в это время на деревья еще нет листьев и завязей.
  2. В фазе формирования почек необходимо предупредить заболевания, такие как курчавость листьев, коккомикоз, ржавчина, фитофтороз и другие. Используется бордоская жидкость для "голубого опрыскивания", карбамид.
  3. Формирование бутона. В этом этапе повышаем иммунитет растения, предотвращаем грибковые заболевания и предупреждаем возникновение личинок-вредителей. Применяем бордоскую смесь и купорос.
  4. После фазы цветения предупреждаем образование гнили. Здесь нужны комплексные смеси особых составов, нетоксичных для человека, ведь уже идет обработка сада после цветения – по завязи и плодам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить сладкие томаты. Добиться такого урожая просто, зная некоторые правила.

Теги:
#Сад #Плодовые деревья #Обработка