Чем и когда опрыскивать плодовые деревья ранней весной: 4 важных этапа

Узнайте, как защитить свой сад в этом сезоне

Весна потихоньку вступает в своим права. Эта пора — отличное время, чтобы дачники начинали работать в саду. Как известно, весной подготовительная обработка плодовых деревьев просто необходима, ведь в это время просыпаются не только растения, но и вредители, зимующие в коре, почве.

Некоторые насекомые с пробуждением начинают активно истреблять молодые побеги, нежные почки и листья, пишет "Земляк". Поэтому первым делом приходится совершать первое опрыскивание, которое предусматривает четыре этапа.

Когда и чем опрыскивать плодовые деревья весной

Профилактический этап – опрыскивать плодовые деревья в этот период нужно бордоской жидкостью и медным купоросом. Опасаться накопления химических веществ в будущих плодах не стоит, поскольку в это время на деревья еще нет листьев и завязей. В фазе формирования почек необходимо предупредить заболевания, такие как курчавость листьев, коккомикоз, ржавчина, фитофтороз и другие. Используется бордоская жидкость для "голубого опрыскивания", карбамид. Формирование бутона. В этом этапе повышаем иммунитет растения, предотвращаем грибковые заболевания и предупреждаем возникновение личинок-вредителей. Применяем бордоскую смесь и купорос. После фазы цветения предупреждаем образование гнили. Здесь нужны комплексные смеси особых составов, нетоксичных для человека, ведь уже идет обработка сада после цветения – по завязи и плодам.

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