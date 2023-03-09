Деревья отблагодарят вас щедрым урожаем: как правильно ухаживать за яблонями весной

После этих процедур, ваши яблони засыпят вас урожаем

Яблоня — это очень неприхотливое растение, которое достаточно хорошо переносит морозы и растет на любой грунте. Однако это совсем не значит, что это дерево не нужно "поддерживать". Весной важно провести подкормку плодово-ягодных деревьев.

Какой уход нужен яблоням весной, рассказывает prostoway. В принципе, основных процедур всего две, но их нужно обязательно провести.

Как ухаживать за яблонями весной

Весенний уход стоит начать с обрезки дерева. Стоит отметить, что это важно сделать до того, как начался период сокодвижения. Также желательно, чтобы температура на улицы была не ниже 5 градусов.

Удалите все поломанные и сухие ветки. Также, чтобы сформировать красивую крону, нужно вырезать все ветви, растущие внутрь и перекрывающие плодовые. Не забудьте после процедуры, обработать места срезов садовой краской.

И второе, не менее важное задания для садовода весной — это побелка деревьев. Стволы нужно побелить известковым раствором или акриловыми красками. Это поможет яблоням пережить перепады температур, а также спасет их от вредителей и грибковых заболеваний.

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