Чим і коли обприскувати плодові дерева ранньою весною: 4 важливі етапи
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Весна потихеньку вступає у свої права. Ця пора – чудовий час, щоб дачники починали працювати в саду. Як відомо, навесні підготовча обробка плодових дерев просто необхідна, адже в цей час прокидаються не лише рослини, а й шкідники, які зимують у корі, ґрунті.
Деякі комахи з пробудженням починають активно винищувати молоді пагони, ніжні бруньки та листя, пише "Земляк". Тому насамперед доводиться здійснювати перше обприскування, яке передбачає чотири етапи.
Коли та чим обприскувати плодові дерева навесні
- Профілактичний етап – обприскувати плодові дерева в цей період потрібно бордоською рідиною та мідним купоросом. Побоюватися накопичення хімічних речовин у майбутніх плодах не варто, оскільки в цей час на деревах ще немає листя та зав’язі.
- У фазі формування бруньок необхідно запобігти захворюванням, таких як кучерявість листя, кокомікоз, іржа, фітофтороз та інші. Використовується бордоська рідина для "блакитного обприскування", карбамід.
- Формування бутона. У цьому етапі підвищуємо імунітет рослини, запобігаємо грибковим захворюванням і запобігаємо виникненню личинок-шкідників. Застосовуємо бордоську суміш і купорос.
- Після фази цвітіння запобігаємо утворенню гнилі. Тут потрібні комплексні суміші особливих складів, нетоксичних для людини, адже вже йде обробка саду після цвітіння – по зав’язі та плодам.
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