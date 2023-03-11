Чим і коли обприскувати плодові дерева ранньою весною: 4 важливі етапи

Дізнайтеся, як захистити свій сад цього сезону

Весна потихеньку вступає у свої права. Ця пора – чудовий час, щоб дачники починали працювати в саду. Як відомо, навесні підготовча обробка плодових дерев просто необхідна, адже в цей час прокидаються не лише рослини, а й шкідники, які зимують у корі, ґрунті.

Деякі комахи з пробудженням починають активно винищувати молоді пагони, ніжні бруньки та листя, пише "Земляк". Тому насамперед доводиться здійснювати перше обприскування, яке передбачає чотири етапи.

Коли та чим обприскувати плодові дерева навесні

Профілактичний етап – обприскувати плодові дерева в цей період потрібно бордоською рідиною та мідним купоросом. Побоюватися накопичення хімічних речовин у майбутніх плодах не варто, оскільки в цей час на деревах ще немає листя та зав’язі. У фазі формування бруньок необхідно запобігти захворюванням, таких як кучерявість листя, кокомікоз, іржа, фітофтороз та інші. Використовується бордоська рідина для "блакитного обприскування", карбамід. Формування бутона. У цьому етапі підвищуємо імунітет рослини, запобігаємо грибковим захворюванням і запобігаємо виникненню личинок-шкідників. Застосовуємо бордоську суміш і купорос. Після фази цвітіння запобігаємо утворенню гнилі. Тут потрібні комплексні суміші особливих складів, нетоксичних для людини, адже вже йде обробка саду після цвітіння – по зав’язі та плодам.

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