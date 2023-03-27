Ждать ли в мае лета? Температура приятно удивит украинцев

Температура в регионах не превысит 20 градусов тепла

Погода в мае в Украине обещает быть теплой и без осадков, в отличие от холодного апреля. Температура воздуха будет колебаться от +12 до +22 градусов, в зависимости от региона.

На портале Wisemeteo рассказали, каким будет май в Украине и ждать ли осадков в регионах. Дождить будет, но лишь несколько дней за весь месяц, уверяют синоптики.

Погода в Киеве

В Киеве не предвидится большого количества осадков, как и резких изменения погоды. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +12 градусов, а средняя температура месяца составит +14 градусов. К концу месяца начнет существенно теплеть.

Погода в Одессе

Средняя температура в мае на юге составит +15 градусов, а колебаться будет от +9 до +21 градуса. Самый теплый день месяца будет 31 числа со среднесуточным показателем в +21 градус, а самый холодный день будет 1-го числа с показателем +9 градусов в среднем. Осадки ожидаются в умеренном количестве всего семь дней за месяц в период с 5 по 21 мая.

Погода во Львове

На западе страны также ожидается теплая погода в течение всего месяца. Первые десять дней температура будет держаться в среднем около +11 градусов, после чего начнет постепенно повышаться и достигнет +20 градусов. Дождей, по сравнению с апрелем, будет меньше — осадки прогнозируются 8 дней в месяц. Однако относительная влажность воздуха будет высокой — свыше 73%.

Погода в Харькове

Самый теплый день мая в Харькове будет 28–29 числа с показателем в +22 градуса, а самый холодный день — 2 мая с температурой +7 градусов. Осадки ожидаются в умеренном количестве всего девять дней в месяц.

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