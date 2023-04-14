Похолодание перед Пасхой и "ощутимый" приход тепла во вторник: какой будет погода в ближайшие дни

В Киеве в пятницу в течение дня всего лишь +9+11 градусов, местами возможен небольшой дождь.

Согласно прогнозам специалистов, прохладная и дождливая погода перед выходными должна уступить место теплу.

В то же время не все так однозначно, считает синоптик Наталья Диденко.

"Великая Пятница будет в Украине синоптически неоднородной. Прекрасное весеннее тепло охватит западные области, большинство юга (кроме Запорожья) и часть центральных областей. Здесь ожидается в течение дня +15+20 градусов. Самой холодной частью окажется северная, также восточная части, а еще Полтавщина. Днем там будет +8+11 градусов ", — пишет она в социальной сети.

14 апреля умеренные дожди пройдут в восточных областях, в большинстве областей Украины — местами небольшие.

В западной части Украины будет преобладать сухая погода, разве что вечером в пятницу на Закарпатье польет дождь.

В Киеве в пятницу в течение дня всего +9+11 градусов. Будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. В субботу в столице будет еще холоднее.

А в воскресенье, на Пасху, немного потеплеет, но не без дождя.

В то же время есть и хороший прогноз.

"Ощутимое тепло придет во вторник, 18 апреля", — отмечает специалист.

К сожалению, в отличие от Натальи Диденко, ее коллеги на сайтах о погоде не спешат разделять подобный оптимизм.

Так, на сайте УНИАН Погода ни о каком значительном потеплении во вторник не идет: наоборот, до конца апреля будет преобладать достаточно прохладная погода.

Такую же синоптическую картину рисуют и знатоки погоды на сайте "Метеопрог ": никакого резкого потепления, а в конце месяца еще и резкое падение температуры.

В то же время сайт GisMeteo обещает в конце месяца ожидаемое потепление до +18 градусов.

Поэтому большинству украинцев стоит, очевидно, пока не строить "грандиозные планы" относительно работ на даче и огороде, а ориентироваться на более краткосрочные прогнозы. А также, конечно, на собственную интуицию.

Напомним, что примерно такая же "не совсем радостная" метеоситуация ожидает нас и в мае: в первой декаде месяца — большая вероятность переменной облачности, лишь 6 мая ожидается солнечная погода.