Похолодання перед Великоднем і "відчутний" прихід тепла у вівторок: якою буде погода у найближчі дні

У Києві в п'ятницю впродовж дня усього лише +9+11 градусів, місцями ймовірний невеликий дощ

Згідно з прогнозами фахівців, прохолодна і дощова погода перед вихідними повинна поступитися місцем теплу.

В той же час не все так однозначно, вважає синоптикиня Наталія Діденко.

"Велика П'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною. Чудове весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Тут очікується протягом дня +15+20 градусів. Найхолоднішою частиною виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8+11 градусів", — пише вона у соціальній мережі.

14-го квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України — місцями невеликі.

У західній частині України переважатиме суха погода, хіба що аж ввечері у п'ятницю на Закарпатті поллє дощ.

У Києві в п'ятницю впродовж дня усього +9+11 градусів. Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ. У суботу в столиці буде ще холодніше.

А в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу.

В той же час маємо і гарний прогноз.

"Відчутніше тепло прийде у вівторок, 18-го квітня", — відзначає спеціаліст.

На жаль, на відміну від Наталії Діденко її колеги на сайтах про погоду не поспішають розділяти подібний оптимізм.

Так, на сайті УНІАН Погода ні про яке значне потепління у вівторок на йдеться: навпаки, до кінця квітня переважатиме досить прохолодна погода.

Таку ж синоптичну картину малюють і знавці погоди на сайті "Метеопрог": ніякого різкого потепління, а в кінці місяця ще й різке падіння температури.

В той же час сайт GisMeteo обіцяє в кінці місяця очікуване потепління до +18 градусів.

Тому більшості українців варто, вочевидь, поки що не будувати "грандіозних планів" відносно робіт на дачі та городі, а орієнтуватися на більш короткострокові прогнози. А також, звичайно, на власну інтуїцію.

Нагадаємо, що приблизно така ж "не зовсім радісна" метеоситуація очікує нас і в травні: у першій декаді місяця є вірогідність мінливої хмарності, лише 6 травня очікується сонячна погода.