Заморозки, а не потепление: известный синоптик предупредил о смене погоды в Украине

Апрель в этом году щедро одаривает украинцев осадками, да и теплом не радует

В этом году Украину накрыли затяжные и местами сверх нормы дожди. В дополнение к осадкам в некоторых регионах прогнозируют заморозки, начиная с 27 апреля. Продолжительной волны потепления украинцам ждать не стоит.

Об этом свидетельствует прогноз погоды для Украины до конца месяца. Подробнее рассказывает кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Так, апрель в этом году выдался особенно влажным. Начиная с первых дней месяца, циклоническая деятельность и атмосферные фронты щедро поливали Украину дождями, а в первой декаде месяца в западных областях даже наблюдались аномальные снегопады.

"В итоге, по состоянию на 20 апреля количество осадков во многих населённых пунктах превысило месячную норму, а местами оказалось выше её более чем в два раза. Температурный фон в целом оказался близким к средним многолетним показателям, за исключением западных и местами южных областей, где средние температуры оказались ниже нормы на 1-3 °С", — рассказал Кибальчич.

На текущей неделе южный циклон Sven, который сформировался над акваторией Чёрного моря, принёс очередную порцию осадков (особенно в южные, центральные и восточные регионы Украины). Также наблюдаются сильные ливни в сопровождении гроз и порывистого ветра.

По данным Кибальчича, вплоть до воскресенья, 23 апреля, дождливая и прохладная погода сохранится на большей части Украины. Наиболее интенсивные дожди следует ожидать в южных, восточных и местами центральных регионах. Температура воздуха ночью в эти дни будет колебаться в пределах от +3 до +8 °С, днём – с 9-14 градусов тепла повысится ближе к понедельнику до +19 максимум.

Прогноз на 23 апреля 2023. Карта УкрГМЦ

Более того, потепление продолжится и 24-25 апреля. Температурный фон в Украине достигнет от +5 до +10 °С в ночное время и до +15-20 градусов днём. Вместе с тем, дождливая погода не прекратится (за исключением Крыма, Одесской, Николаевской и местами центральных областей). Кроме того, в ночное и утреннее время местами в Украине возможны туманы, они могут снизить видимость до 200-500 метров.

Заморозки в Украине в апреле 2023

С 26 по 29 апреля на территорию Центральной Европы поступят более холодные воздушные массы скандинавского происхождения, а это значит, что в Украине произойдёт постепенное снижение температуры воздуха, начиная с западных регионов. В то же время продолжатся дожди, а в Карпатах и вовсе ожидается дождь со снегом и мокрый снег. Кроме того, Кибальчич предупредил украинцев о заморозках.

Прогноз на 26 апреля 2023. Карта УкрГМЦ

"Температура воздуха в западных областях снизится ночью до +1…+6 °С, 27-28 апреля на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -1…-3 °С; днём +9…+14 °С. На остальной территории минимальная температура ночью снизится до +2…+7 °С, дневная до +10…+15 °С. Утром 27-29 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки 0…-5 °С", — говорится в прогнозе.

К счастью, синоптик порадовал украинцев, что с конца месяца, 30 апреля, начнётся постепенное повышение как ночной, так и дневной температуры. О том, какую погоду ожидать в Украине в мае, ранее говорилось в материале "Телеграфа".