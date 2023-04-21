Этот дождь надолго? Где в Украине ждать сухую погоду на выходных

На востоке Украины ожидаются относительно прохладные ночи

К концу рабочей недели в Украине установилась дождливая погода, которая местами сопровождается шквалами сильного ветра. Однако специалисты синоптических лабораторий уверяют, что ветров и осадков на выходных станет меньше.

По данным сайта Sinoptik, в некоторых городах дневная температура поднимется до +16 градусов.

Погода во Львове 22-23 апреля

На Галичине синоптики прогнозируют переменную облачность в течение двух дней. Местами будет выглядывать солнце, так что днем воздух прогреется до 16…17 градусов тепла, а ночью остынет до +6…7 °C. В субботу ожидается слабый северо-восточный ветер, максимальная скорость его достигнет 2,8 м/с, а в воскресенье он сменится на южный и усилится до 3,8 м/с.

Погода в Киеве 22-23 апреля

В столице в выходные утром и до вечера ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем будет достигать +14…16 градусов, а ночью опустится до +7…10 °C. Легкий северный ветер прогнозируется в субботу, 22 апреля, максимальная скорость которого составит 2,9 м/с, на следующий день предвидеться штиль.

Погода в Харькове 22-23 апреля

На Слобожанщине в субботу в течение дня ожидается пасмурная погода и будет идти мелкий дождь, который должен завершиться вечером. В воскресенье, 23 апреля, в первую половину дня ожидается ясная погода, однако после обеда небо затянется облаками и пустится дождь. Осадки должны завершиться поздним вечером. Днем температура в городе поднимется до +11...15 градусов. В ночное время отметки термометров опустятся до +7 °C. В первый день выходных будет дуть слабый северо-восточный ветер, его скорость достигнет 4,5 м/с. На следующий день ветер ослабнет до 3 м/с.

Погода в Донецке 22-23 апреля

На востоке Украины в субботу и воскресенье тоже задождит. 22 апреля утром ожидается дождь, который после обеда ослабнет, но продлится до позднего вечера. 23 апреля днем начнется небольшой дождь и будет идти до вечера, однако синоптики обещают, что вечером ненадолго небо станет ясным. Там температура воздуха днем поднимется до +11…13°C. Ночью отметки термометров покажут +5…7 градусов. Ветер северный и колеблется от тихого до лёгкого — 1-3 м/с.

Погода в Днепре 22-23 апреля

В городе синоптики прогнозируют мокрую погоду, местами с прояснениями. Утром в субботу солнце временно выглянет, но затем в течение дня небо затянется облаками и пойдёт мелкий дождь. В воскресенье 23 апреля солнце появится утром, однако днем и вечером ожидается облачная погода с несущественными осадками. Днем столбики термометров достигнут отметок +10…14 °C, а ночью будут падать до 7…8 градусов тепла. Ветер в субботу предполагается слабым северным, максимальная скорость которого будет достигать 4,3 м/с, а в воскресенье легкий северо-восточный — 2,6 м/с.

Погода в Одессе 22-23 апреля

В южной Пальмире ожидается переменная облачность в два дня, местами — с дождями. В субботу, 22 апреля, будет мокро только утром. Первая половина воскресенья порадует солнцем, но к вечеру небо затянется облаками. Воздух днем прогреется до 13 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +8…9 °C. В субботу ожидается слабый северный ветер, 5,2 м/с, а в воскресенье – тихий, скорость которого составит 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о холодной погоде до конца апреля. Синоптики уверены, что этот месяц не порадует весенним теплом.