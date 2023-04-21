Природа изменила свое настроение: ждать ли тепла в Украине в мае

Специалисты уверены, что первая неделя апреля будет облачной

До конца апреля осталось меньше десяти дней, но месяц так и не порадовал украинцев настоящим весенним теплом. По прогнозам специалистов, на смену холодному апрелю придет относительно сухой и почти солнечный май.

Как сообщают синоптики с сайта Gismeteo, в начале мая дневная температура не достигнет выше +18 градусов, но к концу месяца поднимется до +22 °С. Обильные осадки ожидаются всего 3 дня — 7, 8 и 14 мая.

Погода в Украине 1-10 мая

Начало месяца прогнозируется очень облачным, однако без осадков. В праздник Международного дня труда, 1 мая, столбики термометров днем поднимутся до +18 °С, а ночью снизятся до 10 теплых градусов. Осадки первой рабочей недели ожидаются 4 и 7 мая.

С начала празднования Дня памяти и примирения, а также День победы над нацизмом во Второй мировой войне (8-9 мая) начнется дождливая неделя. Осадки с облачностью и солнцем будут чередоваться друг с другом. Днем воздух будет прогреваться от +15…20 °С, а ночью будет остывать до +10…13 градусов.

Погода в Украине 11-20 мая

Во второй декаде месяца синоптики прогнозируют преимущественно дождливую погоду. Осадки пройдут шесть дней подряд, с 10 мая по 15 включительно. На несколько дней выглядит солнце после чего к концу декады снова задождит. Днем столбики термометров будут достигать +18…23 градуса, а ночью будут опускаться до +10…16 °С.

Погода в Украине 21-31 мая

В начале третьей декады мая установится сухая и солнечная погода, осадков почти не будет. Самым солнечным днем будет 21 мая. Температура днем достигнет +18...23 градусов, а ночью снизится до 13...16 градусов тепла.

К концу месяца ожидается переменная облачность с дождем в один день, 26 мая. Иногда солнце будет выглядывать из-за облаков и прогревать землю, а ясными будут 23 и 27 мая.

Синоптики прогнозируют, что в мае следует ожидать 15 дней дождя, однако максимальные осадки будут лишь 7, 8 и 14 мая, в остальные дни небесная канцелярия может изменить "мокрое" настроение и внести "сухие" коррективы. По данным сайта, предполагается: 21 день с переменной облачностью, 7 дней сплошной облачности и 3 — на небе будет сплошь царить солнце.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, придет ли в Украину тепло в мае.