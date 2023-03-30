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От укороченного тренча до кожаной куртки: топ-7 вариантов верхней одежды, идеальной для этой весны (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Без стильного бомбера весной не обойтись
Без стильного бомбера весной не обойтись. Фото Getty Images

Весенняя погода позволяет поэкспериментировать в образах с верхней одеждой

В сезоне весна-2023 так много трендов, что каждая сможет подобрать тенденцию под свой стиль. Не стала исключением и верхняя одежда: актуальны как длинные пальто, так и укороченные тренчи или же фактурные бомберы.

Какие куртки, тренчи и пальто в моде весной 2023 года? Подробнее о семи главных тенденциях рассказывает школа стиля pumpyourstyle.studio в Instagram.

Стилисты рекомендуют присмотреться этой весной к следующим вариантам верхней одежды:

  • Пальто макси. Благодаря вертикалям в нерасстёгнутом виде пальто прекрасно удлиняет рост.
  • Бомбер. Стилисты называет его "самой желанной вещью сезона". В современных стилизациях может сочетаться с чем угодно. Однако низкорослым девушкам не стоит покупать оверсайз модели, а обладательницам активных бедер лучше выбирать бомеры, заканчивающиеся на самой широкой части бедра.
  • Укороченный тренч. Отличная альтернатива трендовой длине макси.
  • Укороченное пальто. Короткая длина добралась и до пальто. Если вы хотите иметь свободу движений и сохранить нотку формальности/элегантности, которую дает классическое пальто – задумайтесь об этой модели.
  • Кожаная куртка. Это уже вечная классика.
  • Кожаный тренч. Замечательный альтернативный вариант классическим моделям.
  • Стеганая куртка. Сочетает в себе комфорт и стиль.
Бомберы
Стильные бомберы
Укороченные тренчи
Короткий тренч снова в моде
Кожаные куртки
Кожа вечно в моде
Короткие пальто
Удобнее, чем длинное пальто
Длинные пальто
Макси - трендовая длина в этом году
Стеганые куртки
Комфорт и стиль в одном флаконе
Кожаные тренчи
Тренч - обязательный элемент весеннего гардероба

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фасоны юбок актуальны весной 2023 году. Этот элемент гардероба позволит составить стильные образы в любую погоду.

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#Мода #Куртки #Пальто #Тренч