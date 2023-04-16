Ароматны и неприхотливы в уходе: шесть цветков, которые нужно высадить на участке этой весной

Теплая погода на улице способствует посеву различных цветочных сортов

Весна – активное время для любого дачника и садовода. Как только потеплело, можно приступать к посеву цветов на участке. Некоторые из них не только украсят ваши клумбы, а и не потребуют сложного ухода.

Эксперт по ботанике ресурса NatureID Настя Васильчишина рекомендует обратить внимание на шесть растений, красивых, ароматных и неприхотливых. Об этом пишет Express.

Какие цветы сеют весной

Космея — простое в уходе растение с яркими цветами. Высаживайте, когда температура достигнет выше 13-15 градусов тепла. Предварительно замачивать семена не нужно, лишь вскопайте и разровняйте почву для посадки. Сделайте лунки глубиной 1-2 см на расстояние 30 см друг от друга. В каждую заложите по два-три семени и полейте.

Иберис – ароматные цветы белого, розового, красного и пурпурного оттенков. Привлекает пчел и других опылителей. Требует минимальных усилий от садовника, любит хорошо дренированную почву, солнце, но может расти и в полутени. Высеивайте в середине апреля не слишком глубоко. Поливайте лишь в начале, потом растение справится и без вас, так как является засухоустойчивым.

Петунии – яркое и ароматное украшения любого цветника. Для этого растения подойдут места с ярким, но рассеянным светом и умеренно плодородной, рыхлой почвой. Поливайте рассаду умеренно, слишком влажную землю петунии не любят.

Бархатцы – неприхотливые, но от этого не менее прекрасные цветы. Для них выбирайте открытое, освещенное место с хорошо дренируемой и питательной почвой. К слову, перед посадкой можете добавить в грунт органику (навоз или компост).

Люпин — красивое многолетнее растение с высокими стеблями и яркими цветами, чаще всего бело-фиолетовыми. Посадите семена или рассаду в начале-середине апреля. Не забудьте взрыхлить почву примерно на 20-25 см, минеральные удобрения (суперфосфат, зола или доломитовая мука) не будут лишними.

Анютины глазки — еще один весенний цветок. Можно высаживать, как только воздух прогреется выше 10 градусов со знаком "+". Рассеянный свет, рыхлая почва: условия для хорошего роста. При посеве помещайте семена в небольшие холмики вглубь на 1 см, а затем полейте.

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