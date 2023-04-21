Природа змінила свій настрій: чи чекати тепла в Україні у травні

Фахівці впевнені, що перший тиждень квітня буде хмарним

До кінця квітня залишилось менше десяти днів, але місяць так і не потішив українців справжнім весняним теплом. За прогнозами фахівців, на зміну холодному квітню прийде відносно сухий і майже сонячний травень.

Як повідомляють синоптики з сайту Gismeteo, на початку травня денна температура не сягне вище +18 градусів, але під кінець місяця підніметься до +22 °С. Сильні опади очікуються лише 3 дні — 7, 8 та 14 травня.

Погода в Україні 1-10 травня

Початок місяця прогнозується дуже хмарним, однак без опадів. На свято Міжнародного дня праці, 1 травня, стовпчики термометрів удень піднімуться до +18 °С, а вночі знизяться до 10 теплих градусів. Опади першого робочого тижня очікуються 4 та 7 травня.

Від початку святкування Дня пам'яті та примирення, а також День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня) почнеться дощовий тиждень. Опади з великою хмарністю і сонцем будуть чергуватись одне з одним. Вдень повітря прогріватиметься від +15…20 °С, а вночі остигатиме до +10…13 градусів.

Погода в Україні 11-20 травня

У другій декаді місяця синоптики прогнозують переважно дощову погоду. Опади йтимуть шість днів поспіль, з 10 травня по 15 включно. На кілька днів визирне сонце після чого під кінець декади знову задощить. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть +18…23 градусів, а вночі опускатимуться до +10…16 °С.

Погода в Україні 21-31 травня

На початку третьої декади травня встановиться суха і сонячна погода, опадів майже не буде. Найбільш сонячним днем буде 21 травня. Температура вдень сягне +18…23 градусів, а вночі знизиться до 13…16 градусів тепла.

Під кінець місяця очікується мінлива хмарність з дощиком в один день, 26 травня. Іноді сонце буде визирати з-за хмар і прогріватиме землю, а ясними будуть 23 та 27 травня.

Синоптики прогнозують, що у травні слід чекати 15 днів дощу, однак максимальні опади будуть лише 7, 8 та 14 травня, щодо решти днів небесна канцелярія може змінити "мокрий" настрій і внести "сухі" корективи. За даними сайту, передбачається: 21 день з мінливою хмарністю, 7 днів суцільної хмарності і 3 — на небі суцільно пануватиме сонце.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався, чи прийде в Україну тепло у травні.