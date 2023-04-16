Ароматні та невибагливі у догляді: шість квіток, які потрібно висадити на ділянці цієї весни

Тепла погода на вулиці сприяє посіву різних квіткових сортів

Весна – активний час для будь-якого дачника та садівника. Як тільки потепліло, можна приступати до посіву квітів на ділянці. Деякі з них не лише прикрасять ваші клумби, а й не вимагатимуть складного догляду.

Експертка з ботаніки ресурсу NatureID Настя Васильчишина рекомендує звернути увагу на шість рослин, красивих, ароматних та невибагливих. Про це пише Express.

Які квіти сіють навесні

Космея — проста у догляді рослина з яскравими квітами. Висаджуйте, коли температура сягне вище 13-15 градусів тепла. Попередньо замочувати насіння не потрібно, лише скопайте і розрівняйте ґрунт для посадки. Зробіть лунки глибиною 1-2 см на відстані 30 см один від одної. У кожну закладіть по два-три насінини і полийте.

Іберіс – ароматні квіти білого, рожевого, червоного й пурпурового відтінків. Приваблює бджіл та інших запилювачів. Вимагає мінімальних зусиль від садівника, любить добре дренований ґрунт, сонце, але може рости й у півтіні. Висійте в середині квітня не надто глибоко. Поливайте лише на початку, потім рослина впорається і без вас, оскільки є посухостійкою.

Петунії – яскрава та ароматна прикраса будь-якого квітника. Для цього рослини підійдуть місця з яскравим, але розсіяним світлом і помірно родючим, пухким ґрунтом. Поливайте розсаду помірно, надто вологу землю петунії не люблять.

Чорнобривці — невибагливі, але від цього не менш прекрасні квіти. Для них вибирайте відкрите, освітлене місце з добре дренованим і поживним ґрунтом. До речі, перед посадкою можете додати в ґрунт органіку (гній або компост).

Люпин — красива багаторічна рослина з високими стеблами та яскравими квітами, найчастіше біло-фіолетовими. Посадіть насіння чи розсаду на початку-середині квітня. Не забудьте розпушити ґрунт приблизно на 20-25 см, мінеральні добрива (суперфосфат, зола або доломітове борошно) не будуть зайвими.

Анютини садові — ще одна весняна квітка. Можна висаджувати, як повітря прогріється вище 10 градусів зі знаком "+". Розсіяне світло, пухкий ґрунт: умови для гарного зростання. При посіві поміщайте насіння в невеликі пагорби вглиб на 1 см, а потім полийте.

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