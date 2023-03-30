Від укороченого тренчу до шкіряної куртки: топ-7 варіантів верхнього одягу, ідеального для цієї весни (фото)
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Весняна погода дозволяє поекспериментувати в образах із верхнім одягом
У сезоні весна-2023 так багато трендів, що кожна зможе вибрати тенденцію під свій стиль. Не став винятком і верхній одяг: актуальні як довгі пальта, так і укорочені тренчі або фактурні бомбери.
Які куртки, тренчі та пальта в моді навесні 2023 року? Докладніше про сім головних тенденцій розповідає школа стилю pumpyourstyle.studio в Instagram.
Стилісти рекомендують придивитися цієї весни до наступних варіантів верхнього одягу:
- Пальто максі. Завдяки вертикалям у нерозстебнутому вигляді пальто чудово подовжує зріст.
- Бомбер. Стилісти називають його "найбажанішою річчю сезону". У сучасних стилізаціях може поєднуватися із чим завгодно. Однак низькорослим дівчатам не варто купувати оверсайз моделі, а власницям активних стегон краще вибирати бомбери, що закінчуються на широкій частині стегна.
- Укорочений тренч. Відмінна альтернатива трендовій довжині максі.
- Вкорочене пальто. Коротка довжина дісталася й до пальта. Якщо ви хочете мати свободу рухів та зберегти нотку формальності/елегантності, яку дає класичне пальто – подумайте про цю модель.
- Шкіряна куртка. Це вже вічна класика.
- Шкіряний тренч. Чудовий альтернативний варіант класичних моделей.
- Стьобана куртка. Поєднує в собі комфорт і стиль.
Раніше "Телеграф" розповідав, які фасони спідниць актуальні навесні 2023 року. Цей елемент гардеробу дозволить скласти стильні образи за будь-якої погоди.