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Від укороченого тренчу до шкіряної куртки: топ-7 варіантів верхнього одягу, ідеального для цієї весни (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Без стильного бомбера навесні не обійтися Новина оновлена 30 березня 2023, 16:42
Без стильного бомбера навесні не обійтися. Фото Getty Images

Весняна погода дозволяє поекспериментувати в образах із верхнім одягом

У сезоні весна-2023 так багато трендів, що кожна зможе вибрати тенденцію під свій стиль. Не став винятком і верхній одяг: актуальні як довгі пальта, так і укорочені тренчі або фактурні бомбери.

Які куртки, тренчі та пальта в моді навесні 2023 року? Докладніше про сім головних тенденцій розповідає школа стилю pumpyourstyle.studio в Instagram.

Стилісти рекомендують придивитися цієї весни до наступних варіантів верхнього одягу:

  • Пальто максі. Завдяки вертикалям у нерозстебнутому вигляді пальто чудово подовжує зріст.
  • Бомбер. Стилісти називають його "найбажанішою річчю сезону". У сучасних стилізаціях може поєднуватися із чим завгодно. Однак низькорослим дівчатам не варто купувати оверсайз моделі, а власницям активних стегон краще вибирати бомбери, що закінчуються на широкій частині стегна.
  • Укорочений тренч. Відмінна альтернатива трендовій довжині максі.
  • Вкорочене пальто. Коротка довжина дісталася й до пальта. Якщо ви хочете мати свободу рухів та зберегти нотку формальності/елегантності, яку дає класичне пальто – подумайте про цю модель.
  • Шкіряна куртка. Це вже вічна класика.
  • Шкіряний тренч. Чудовий альтернативний варіант класичних моделей.
  • Стьобана куртка. Поєднує в собі комфорт і стиль.
Бомбери
Стильні бомбери
Укорочені тренчі
Короткий тренч знову в моді
Шкіряні куртки
Шкіра завжди в моді
Короткі пальта
Зручніше, ніж довге пальто
Довгі пальта
Максі — трендова довжина цього року
Стьобані куртки
Комфорт та стиль в одному флаконі
Шкіряні тренчі
Тренч – обов’язковий елемент весняного гардеробу

Раніше "Телеграф" розповідав, які фасони спідниць актуальні навесні 2023 року. Цей елемент гардеробу дозволить скласти стильні образи за будь-якої погоди.

Теги:
#Мода #Куртки #Пальто #Тренч