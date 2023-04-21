Цей дощ надовго? Де в Україні чекати суху погоду на вихідні

На сході України очікуються відносно прохолодні ночі

Під кінець робочого тижня в Україні встановилася дощова погода, що місцями супроводжується шквалами сильного вітру. Однак фахівці синоптичних лабораторій запевняють, що вітрів і опадів на вихідних стане менше.

За даними сайту Sinoptik, у деяких містах денна температура підніметься до +16 градусів.

Погода у Львові 22-23 квітня

На Галичині синоптики прогнозують мінливу хмарність протягом двох днів. Місцями визиратиме сонце, тож удень повітря прогріється до 16…17 градусів тепла, а вночі охолоне до +6…7 °C. У суботу очікується слабкий північно-східний вітер, максимальна швидкість його сягне 2,8 м/с, а в неділю він зміниться на південний і посилиться до 3,8 м/с.

Погода у Києві 22-23 квітня

У столиці на вихідних зранку і до вечора очікується невелика хмарність і без опадів. Температура повітря вдень сягатиме +14…16 градусів, а вночі опуститься до +7…10 °C. Легкий північний вітер прогнозується у суботу, 22 квітня, максимальна швидкість якого сягне 2,9 м/с, наступного дня передбачається штиль.

Погода у Харкові 22-23 квітня

На Слобожанщині у суботу протягом дня буде похмура погода і йтиме дрібний дощ, який має закінчитись ввечері. В неділю, 23 квітня, у першу половину дня очікується ясна погода, однак після обіду небо затягнеться хмарами і пуститься маленький дощик. Опади повинні завершитись пізно увечорі. Удень температура у місті підніметься до +11…15 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до стабільних +7 °C. У перший день вихідних дутиме слабкий північно-східний вітер, його швидкість сягне 4,5 м/с. Наступного дня вітер ослабне до 3 м/с.

Погода в Донецьку 22-23 квітня

На сході України у суботу і неділю також задощить. 22 квітня вранці очікується дощ, який після обіду ослабне, але триватиме до пізнього вечора. 23 квітня вдень почнеться маленький дощ і йтиме до вечора, однак синоптики обіцяють, що ввечері ненадовго небо стане ясним. Там температура повітря вдень підніметься до +11…13 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +5…7 градусів. Вітер північний і коливатиметься від тихого до легкого — 1-3 м/с.

Погода в Дніпрі 22-23 квітня

У місті на Дніпрі синоптики прогнозують мокру погоду, місцями з проясненнями. Вранці в суботу сонце тимчасово визирне, але потім протягом дня небо затягнеться хмарами і піде дрібний дощ. У неділю, 23 квітня, сонце з'явиться вранці, однак вдень і ввечері очікується хмарна погода з несуттєвими опадами. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +10…14 °C, а вночі падатимуть до 7…8 градусів тепла. Вітер у суботу передбачається слабким північним, максимальна швидкість якого сягатиме 4,3 м/с, а в неділю легкий північно-східний — 2,6 м/с.

Погода в Одесі 22-23 квітня

В південній Пальмирі очікується мінлива хмарність в обидва дні, місцями — з дощами. У суботу, 22 квітня, буде мокро лише вранці. Перша половина неділі порадує сонцем, та ближче до вечора небо затягнеться хмарами. Повітря вдень прогріється до 13 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +8… 9 °C. У суботу очікується слабкий північний вітер, 5,2 м/с, а у неділю — тихий, швидкість якого становитиме 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про холодну погоду до кінця квітня. Синоптики впевнені, що цей місяць не потішить весняним теплом.