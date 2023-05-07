Тиждень дощів і очікуване потепління: синоптики порадували прогнозом до кінця травня

Захід країни заливатиме дощами, а в деяких регіонах установляться "літні" плюс 20

В Україні продовжується "спрогнозоване" синоптиками похолодання.

"З 6 по 11 травня, до України знов почнуть надходити прохолодні повітряні маси, тому по всій країні окрім півдня, стане відносно холодно, а в західних, північних та подекуди центральних областях можливі нічні заморозки", — пише на сторінці у соціальній мережі "народний синоптик" Станіслав Щедрін.

Крім того, додають фахівці Укргідрометцентру, у неділю, 7 травня, у західних областях буде хмарно з проясненнями; місцями значний дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті 15-20° (на високогір'ї Карпат вночі та вдень 2-7° тепла).

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ; температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту (на Чернігівщині та Сумщині й у повітрі) заморозки 0-5°, на півдні країни 4-9° тепла, температура вдень 9-14°, у південній та південно-східній частинах 15-20°.

На жителів столичного регіону 7 травня чекає мінлива хмарність, без опадів. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

На новому тижні дощі у будні дні припиняться, стверджують на сайті погоди УНІАН. А в кінці другої декади травня в Україну надійде майже літнє тепло.

Дощі та поступове підвищення температури обіцяють і фахівці сайту MeteoUA.

В той же час "Телеграф" раніше писав про те, що літо 2023 року теж обіцяє бути під пару весні: погода буде відносно прохолодною, проте без різких стрибків температур та опадів.