Ждать ли сухую погоду в мае: синоптики порадовали прогнозом

Солнечных и безоблачных дней в третьем месяце весны можно не ожидать

Нынешний апрель принес в Украину мокрую и холодную погоду, иногда с сопровождением сильного ветра. Однако, по словам специалистов, следующий месяц весны порадует теплыми и сухими днями.

Как сообщает Meteoprog, самые холодные дни месяца будут на второй неделе мая.

Во второй декаде месяца с 10 по 20 мая синоптики обещают пять дней, когда ожидается прохладная дневная и ночная температура, как для мая. Такими датами есть 10, 11,12, 13, 14 и15 мая. В среднем отметки термометров будут достигать +15 градусов, а ночью будут падать до +7 °С.

После холодных пяти дней с 16 по 20 мая прогнозируется местами сплошная облачность с малыми осадками, иногда солнце будет выглядывать из-за облаков и будет прогревать землю. Воздух днем будет прогреваться до +23 °С, а ночью остынет до +13 градусов.

В третьей декаде мая пасмурная и дождливая погода будут постоянно меняться местами с солнечной, но количество облачных дней будет превышать ясные. Температура воздуха днем будет +25 градусов. Ночью показатели термометров покажут 14 теплых градусов.

В день Киева, то есть в последнее воскресенье месяца ( 28 мая ), день будет облачным, но бездождливым. Специалисты уверены, что в дневные часы температура достигнет +25 градусов, а ночью — +12 °С.

По данным синоптического ресурса, в мае украинцев ожидает 8 дней, когда ожидаются несущественные осадки. Максимальное количество осадков будет 24 и 29 мая. Солнечных и безоблачных дней в этом месяце не ожидается. В течение мая прогнозируется 13 облачных дней, 9 – с переменной облачностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде летом. Лето этого года может принести дождливые и прохладные дни.