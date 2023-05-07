Неделя дождей и долгожданное потепление: синоптики порадовали прогнозом до конца мая

Запад страны будет заливать дождями, а в некоторых регионах установятся "летние" плюс 20

В Украине продолжается "спрогнозированное" синоптиками похолодание.

"С 6 по 11 мая, в Украину вновь начнут поступать прохладные воздушные массы, поэтому по всей стране кроме юга, станет относительно холодно, а в западных, северных и местных центральных областях возможны ночные заморозки", — пишет на странице в социальной сети " народный" синоптик Станислав Щедрин.

Кроме того, добавляют специалисты Укргидрометцентра, в воскресенье, 7 мая, в западных областях будет облачно с прояснениями; местами сильный дождь; температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в Закарпатье 15-20° (на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7° тепла).

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь на Житомирщине и Винницкой области местами кратковременный дождь; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (на Черниговщине и Сумщине и в воздухе) заморозки 0-5°, на юге страны 4-9° тепла, температура днем 9-14°, в южной и юго-восточной частях 15 -20°.

Жителей столичного региона 7 мая ожидает переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозка 0-5°, днем 9-14° тепла; в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.

На новой неделе дожди по будням прекратятся, утверждают на сайте погоды УНИАН. А в конце второй декады мая в Украину поступит почти летнее тепло.

Дожди и постепенное повышение температуры обещают и специалисты сайта MeteoUA.

В то же время "Телеграф" ранее писал о том, что лето 2023 тоже обещает быть под пару весне : погода будет относительно прохладной, однако без резких скачков температур и осадков.