Жары не будет? Какой погоды ждать украинцам летом

Чего ждать от погоды летом 2023

Весна 2023 года в Украине была весьма прохладной, а погода в апреле принесла с собой много дождей, которые будут наблюдаться и в мае. Любопытно то, что лето в этом году тоже обещает быть под стать весне.

Как говорится в прогнозе сервиса wisemeteo, погода летом 2023 будет относительно прохладной, однако без резких скачков температур и обильных осадков.

Ожидается, что средняя температура сезона будет ниже на 3 градуса, чем в прошлом году и составит 20 градусов по Цельсию.

Июнь, согласно прогнозу, будет типичным летним месяцем, однако температура воздуха ожидает на 2 градуса ниже средних показателей за последние 10 лет. Хоть в этот период стоит ждать несколько дождливых дней, однако в целом много осадков синоптики не предвидят.

Июль будет теплее июня, однако более прохладным, чем в прошлом году. Вместе с тем месяц принесет с собой сухую и в основном солнечную погоду с незначительным количеством осадков.

А вот август ожидается весьма стабильным и засушливым, при этом высокая температура воздуха будет сохраняться вплоть до конца месяца.

Как сообщалось ранее, погода в мае в этом году будет весьма прохладной в начале месяца, однако уже к его средине придет долгожданное потепление.