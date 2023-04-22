Укр

Гороскоп на 23 апреля: хороший день, чтобы помириться со всеми, с кем вы в ссоре

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на 23 апреля 2023 года
Гороскоп на 23 апреля 2023 года. Фото pexels.com

Чтобы выполнить все запланированное на этот день, вам придется поднапрячься

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

23 апреля удача на вашей стороне, поэтому готовьтесь к плодотворной работе. Все, что не удавалось долгое время, может свершиться или хотя бы сдвинуться с мертвой точки. Удачное время для общения с профессиональными или авторитетными людьми: Овны могут получить нужную информацию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Личные проблемы можно попытаться решить путем откровенных и доверительных разговоров. Если вы были с кем-то в ссоре, 23 апреля хороший день, чтобы выяснить все спорные вопросы и помириться. Для работы выбирайте удобный для вас темп и обстановку, от этого многое зависит. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день события вокруг вас будут развиваться очень быстро и на раздумья не будет времени. Прислушивайтесь к интуиции при принятии решений, это поможет выбрать правильное направление. Приятный сюрприз ожидает Близнецов ближе к вечеру: возможно получение крупной суммы или важная встреча.

Рак (22 июня — 22 июля)

Командная работа над проектом 23 апреля будет наиболее эффективной. Вносите изменения, спорьте о деталях, отстаивайте свою точку зрения. Велика вероятность, что ваши деловые качества заметят, и представится шанс получить выгодные предложения. Не стесняйтесь говорить о своих талантах. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если вы увидите какую-то интересную возможность или выгодный шанс, смело меняйте планы и двигайтесь навстречу своей мечте. Это может продвинуть вас по карьерной лестнице. Новые знакомства будут полезны Львам: больше общайтесь и налаживайте связи. Вам будет под силу решить даже сложные вопросы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Продуктивными будут встречи с единомышленниками, с людьми, которые вас поддерживают. В процессе разговоров вы можете получить важную информацию или составить новый интересный план действий. В сложных ситуациях не давите на оппонентов, найдите альтернативное решение.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы будете ответственны и серьезно подходить к работе. Передайте легкие вопросы коллегам, а сами займитесь самым важным на этот день. Весам полезно подходить к делам, оценивая их с финансовой точки зрения. Так вам удастся решить проблемы и получить максимальный доход.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ежедневная рутинная работа Скорпионам порядком надоела, и они ищут какой-нибудь новый интересный проект. Это хорошая идея, которая принесет вам новый опыт, полезные знакомства, а также неплохой дополнительный доход. Однако не принимайте импульсивных решений, это чревато потерями.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День сложный и насыщенный. С самого утра Стрельцов ожидают сложные ситуации и важные вопросы. Не сомневайтесь в своих силах и компетенции, держите под контролем ситуацию, какой бы неприятной она ни казалась. От вашего самоконтроля и уверенности зависит успех работы всего коллектива.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Перемены 23 апреля будут происходить в личной и профессиональной жизни Козерогов. Держите ситуацию под контролем, сглаживайте острые углы, делая тем самым изменения плавными. Можно рассчитывать на помощь близких: они обязательно окажут поддержку в трудные моменты. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Налаживайте отношения с коллегами: их поддержка вам пригодится при изменениях в карьере или должности. Напряженные ситуации можно сгладить шуткой или комплиментом. В личных отношениях сейчас у Водолеев все прекрасно, чувства взаимны и гармоничны.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Уровень энергии у Рыб будет на очень высоком уровне, что поможет им справиться даже со сложными делами. Однако не стоит переоценивать своих возможностей в работе: энтузиазм может внезапно вас покинуть. Проявляйте креативные подходы к делам, будьте на виду у начальства. Поход по магазинам вас порадует.

Теги:
#Знаки Зодиака