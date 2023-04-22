Гороскоп на 23 апреля: хороший день, чтобы помириться со всеми, с кем вы в ссоре

Чтобы выполнить все запланированное на этот день, вам придется поднапрячься

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 апреля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

23 апреля удача на вашей стороне, поэтому готовьтесь к плодотворной работе. Все, что не удавалось долгое время, может свершиться или хотя бы сдвинуться с мертвой точки. Удачное время для общения с профессиональными или авторитетными людьми: Овны могут получить нужную информацию.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Личные проблемы можно попытаться решить путем откровенных и доверительных разговоров. Если вы были с кем-то в ссоре, 23 апреля хороший день, чтобы выяснить все спорные вопросы и помириться. Для работы выбирайте удобный для вас темп и обстановку, от этого многое зависит. Добавим, что Тельцы не боятся идти под венец в юности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В этот день события вокруг вас будут развиваться очень быстро и на раздумья не будет времени. Прислушивайтесь к интуиции при принятии решений, это поможет выбрать правильное направление. Приятный сюрприз ожидает Близнецов ближе к вечеру: возможно получение крупной суммы или важная встреча.

Рак (22 июня — 22 июля)

Командная работа над проектом 23 апреля будет наиболее эффективной. Вносите изменения, спорьте о деталях, отстаивайте свою точку зрения. Велика вероятность, что ваши деловые качества заметят, и представится шанс получить выгодные предложения. Не стесняйтесь говорить о своих талантах. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если вы увидите какую-то интересную возможность или выгодный шанс, смело меняйте планы и двигайтесь навстречу своей мечте. Это может продвинуть вас по карьерной лестнице. Новые знакомства будут полезны Львам: больше общайтесь и налаживайте связи. Вам будет под силу решить даже сложные вопросы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Продуктивными будут встречи с единомышленниками, с людьми, которые вас поддерживают. В процессе разговоров вы можете получить важную информацию или составить новый интересный план действий. В сложных ситуациях не давите на оппонентов, найдите альтернативное решение.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Вы будете ответственны и серьезно подходить к работе. Передайте легкие вопросы коллегам, а сами займитесь самым важным на этот день. Весам полезно подходить к делам, оценивая их с финансовой точки зрения. Так вам удастся решить проблемы и получить максимальный доход.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Ежедневная рутинная работа Скорпионам порядком надоела, и они ищут какой-нибудь новый интересный проект. Это хорошая идея, которая принесет вам новый опыт, полезные знакомства, а также неплохой дополнительный доход. Однако не принимайте импульсивных решений, это чревато потерями.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

День сложный и насыщенный. С самого утра Стрельцов ожидают сложные ситуации и важные вопросы. Не сомневайтесь в своих силах и компетенции, держите под контролем ситуацию, какой бы неприятной она ни казалась. От вашего самоконтроля и уверенности зависит успех работы всего коллектива.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Перемены 23 апреля будут происходить в личной и профессиональной жизни Козерогов. Держите ситуацию под контролем, сглаживайте острые углы, делая тем самым изменения плавными. Можно рассчитывать на помощь близких: они обязательно окажут поддержку в трудные моменты. Кстати, Козерогам суждено разбогатеть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Налаживайте отношения с коллегами: их поддержка вам пригодится при изменениях в карьере или должности. Напряженные ситуации можно сгладить шуткой или комплиментом. В личных отношениях сейчас у Водолеев все прекрасно, чувства взаимны и гармоничны.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Уровень энергии у Рыб будет на очень высоком уровне, что поможет им справиться даже со сложными делами. Однако не стоит переоценивать своих возможностей в работе: энтузиазм может внезапно вас покинуть. Проявляйте креативные подходы к делам, будьте на виду у начальства. Поход по магазинам вас порадует.