Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Овнов ждут хорошие новости, а Стрельцов – новое дело

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшую неделю

Последняя неделя апреля многим принесет удачу в делах и положительные повороты в жизни, однако у некоторых не обойдется без неурядиц и депрессивного настроения.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Телец — перевернутая Четверка мечей

В этом положении карта говорит, что впереди у Вас новые битвы, — возможно возвращение старых проблем или дел, с которыми Вы распрощались, может понадобиться наконец принять какое-то важное решение, чтобы разрешить ситуацию. Не бросайтесь в омут с головой, чтобы не совершить ошибок.

Близнецы — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, Вы уже некоторое время были словно птичка, сидящая в открытой клетке, неспособные принять важное решение. Но на этой неделе все изменится, Вы можете наконец увидеть выход из ситуации.

Рак — Колесо фортуны

Название карты говорит само за себя, и следующая неделя может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Лев — Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и она говорит, что у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. При этом направлено оно может быть как против Вас, так и Вы сами можете стать источником негатива. Карта советует собрать волю в кулак и мужественно встретить все удары судьбы. А вот серьезные дела лучше отложить.

Дева — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми, — Солнце во всех положениях обещает только хорошее.

Весы — перевернутый Паж кубков

На следующей неделе у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Скорпион — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Стрелец — Восьмерка пентаклей

На этой неделе Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело. Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.

Козерог — перевернутая Тройка кубков

В этом положении карта предупреждает, что удача может отвернуться от Вас и какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас. Отдайте предпочтение умеренности и избегайте излишеств в чем бы то ни было.

Водолей — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.

Рыбы — перевернутый Иерофант

Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.