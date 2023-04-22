Спеки не буде? Якої погоди чекати українцям влітку

Чого чекати від погоди влітку 2023

Весна 2023 року в Україні була дуже прохолодною, а погода у квітні принесла багато дощів, які спостерігатимуться і в травні. Цікаво те, що літо цього року теж обіцяє бути під пару весні.

Як йдеться у прогнозі сервісу wisemeteo, погода влітку 2023 буде відносно прохолодною, проте без різких стрибків температур та опадів.

Очікується, що середня температура сезону буде нижчою на 3 градуси, ніж торік і становитиме 20 градусів за Цельсієм.

Червень, згідно з прогнозом, буде типовим літнім місяцем, проте температура повітря очікує на 2 градуси нижче за середні показники за останні 10 років. Хоча в цей період варто чекати на кілька дощових днів, проте загалом багато опадів синоптики не передбачають.

Липень буде теплішим за червень, проте більш прохолодним, ніж минулого року. Водночас місяць принесе із собою суху та в основному сонячну погоду з незначною кількістю опадів.

А ось серпень очікується дуже стабільним і посушливим, при цьому висока температура повітря зберігатиметься аж до кінця місяця.

Як повідомлялося раніше, погода у травні цього року буде дуже прохолодною на початку місяця, проте вже до його середини прийде довгоочікуване потепління.