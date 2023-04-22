Гороскоп на 23 квітня: добрий день, щоб помиритися з усіма, з ким ви в сварці

Щоб виконати все заплановане на цей день, вам доведеться піднатужитися

Видання "Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 квітня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки представникам зодіакального кола і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

23 квітня удача на вашому боці, тож готуйтеся до плідної роботи. Все, що не вдавалося довгий час, може відбутися або хоча б зрушити з мертвої точки. Вдалий час для спілкування з професійними або авторитетними людьми Овни можуть отримати потрібну інформацію.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Особисті проблеми можна спробувати вирішити шляхом відвертих та довірчих розмов. Якщо ви були з кимось у сварці, 23 квітня добрий день, щоб з’ясувати всі спірні питання та помиритися. Для роботи вибирайте зручний для вас темп та обстановку, від цього багато що залежить. Додамо, що Тельці не бояться йти під вінець у юності.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У цей день події навколо вас розвиватимуться дуже швидко і на роздуми не буде часу. Прислухайтеся до інтуїції при ухваленні рішень, це допоможе вибрати правильний напрямок. Приємний сюрприз чекає на Близнюків ближче до вечора: можливе отримання великої суми або важлива зустріч.

Рак (22 червня — 22 липня)

Командна робота над проєктом 23 квітня буде найефективнішою. Вносите зміни, сперечайтеся про деталі, відстоюйте свою точку зору. Велика ймовірність, що ваші ділові якості помітять, і матиме шанс отримати вигідні пропозиції. Не соромтеся говорити про свої таланти. Додамо, що у Раків у 2023 році відбудеться переоцінка цінностей.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо ви побачите якусь цікаву можливість чи вигідний шанс, сміливо змінюйте плани та рухайтеся назустріч своїй мрії. Це може просунути вас кар’єрними сходами. Нові знайомства будуть корисні Левам: більше спілкуйтеся та налагоджуйте зв’язки. Вам під силу вирішити навіть складні питання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Продуктивними будуть зустрічі з однодумцями, з людьми, які вас підтримують. У процесі розмов ви можете отримати важливу інформацію або створити новий цікавий план дій. У складних ситуаціях не давіть на опонентів, знайдіть альтернативне рішення.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ви будете відповідальні та серйозно підходитимемо до роботи. Передайте легкі питання колегам, а самі займіться найважливішим на цей день. Терезам корисно підходити до справ, оцінюючи їх з фінансової точки зору. Так вам вдасться розв'язувати проблеми та отримати максимальний дохід.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Щоденна рутинна робота Скорпіонам набридла, і вони шукають якийсь новий цікавий проєкт. Це хороша ідея, яка принесе вам новий досвід, корисні знайомства та непоганий додатковий дохід. Однак не приймайте імпульсивних рішень, це може призвести до втрат.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День складний та насичений. З самого ранку на Стрільців чекають складні ситуації та важливі питання. Не сумнівайтеся у своїх силах і компетенції, тримайте під контролем ситуацію, хоч би якою неприємною вона здавалася. Від вашого самоконтролю та впевненості залежить успіх роботи всього колективу.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зміни 23 квітня відбуватимуться в особистому та професійному житті Козерогів. Тримайте ситуацію під контролем, згладжуйте гострі кути, роблячи цим зміни плавними. Можна розраховувати на допомогу близьких: вони обов’язково підтримають важкі моменти. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Налагоджуйте відносини з колегами: їх підтримка стане вам у пригоді при змінах у кар’єрі або посаді. Напружені ситуації можна згладити жартом чи компліментом. У особистих відносинах зараз у Водоліїв все чудово, почуття взаємні та гармонійні.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рівень енергії у Риб буде на дуже високому рівні, що допоможе їм упоратися навіть з складними справами. Однак не варто переоцінювати своїх можливостей у роботі: ентузіазм може раптово вас покинути. Виявляйте креативні підходи до справ, будьте на увазі у начальства. Похід по магазинах вас порадує.