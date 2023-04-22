Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Овнів чекають файні новини, а Стрільців – нова справа

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчого тижня

Останній тиждень квітня багатьом принесе удачу у справах і позитивні повороти у житті, однак у деяких не обійдеться без негараздів та депресивного настрою.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 24 по 30 квітня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Туз пентаклів

Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що Ваша праця принесе результат і робота окупиться. Найближчим часом вона обіцяє Вам процвітання та нові придбання. Чекайте на хороші новини щодо роботи, бізнесу, власності.

Телець — перевернута Четвірка мечів

У цьому положенні карта каже, що попереду у Вас нові битви, — можливо, повернення старих проблем або справ, з якими Ви попрощалися, може знадобитися нарешті прийняти якесь важливе рішення, щоб вирішити ситуацію. Не кидайтеся у вир із головою, щоб не зробити помилок.

Близнюки — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але цього тижня все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Рак — Колесо удачі

Назва карти говорить сама за себе, і наступний тиждень може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Лев — П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона каже, що у Вас можуть статися конфлікти, сварки, щось підле або принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. А ось серйозні справи краще відкласти.

Діва — перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними, — Сонце у всіх положеннях обіцяє лише добро.

Терези — перевернутий Паж кубків

На наступному тижні у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Скорпіон — перевернена Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Стрілець — Вісімка пентаклів

Цього тижня Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу. Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Козоріг — перевернута Трійка кубків

У цьому положенні карта попереджає, що удача може відвернутися від Вас і щось задумане може завершитися не так, як Ви того хотіли б. Вас можуть обговорювати за спиною або вчинити якусь іншу підлість щодо Вас. Уникайте надмірностей у будь-чому.

Водолій — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Риби — перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось цікаве в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми. Це обов’язково піде Вам на користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.