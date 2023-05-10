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Дощі вирішили взяти відпустку? В яких регіонах України найближчими днями чекати на ясну погоду

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Веселка після дощу
Веселка після дощу. Фото Pixabay

На кінець робочого тижня природа потішить Україну сонячною погодою

Синоптики прогнозували українцям хмарну і дощову погоду, однак природа знову внесла неочікувані зміни. Тепер найближчими днями слід чекати теплу та суху погоду на більшій території країни.

За прогнозами ресурсу Sinoptik, опади йтимуть лише в одному регіоні України.

Погода у Львові 11-12 травня

На заході України синоптики прогнозують хмарну погоду протягом двох днів, 11-12 травня. У четвер, 11 травня, вранці сонце іноді визиратиме з-за хмар і прогріватиме землю, але ближче до вечора знов сховається. Наступного дня, 12 травня, вранці очікується ясна погода, однак вдень небо заповнять хмари. Удень повітря прогріється до стабільних 15 градусів тепла, а вночі показники опустяться +5…7 °C. Два дні поспіль вдень очікується слабкий північно-східний вітер, максимальна швидкість його сягне 4,8 м/с.

Погода у Києві 11-12 травня

У столиці погода змінна. У четвер з ранку і до самого вечора небо у Києві буде вкрите грозовими хмарами, однак без опадів. У п'ятницю, 12 травня, хмарність зміниться на сонячну погоду. Температура повітря вдень сягатиме +16…19 градусів, а вночі опуститься до +7…10 °C. Легкий північно-східний вітер прогнозується 11-12 травня, максимальна швидкість якого сягне 2,3 м/с.

Погода у Харкові 11-12 травня

На Слобожанщині протягом четверга, 11 травня, небо заповнять грозові хмари, але опадів синоптики не прогнозують. У п'ятницю зночі і до вечора очікується сонячна погода. Удень температура у місті підніметься до +15…18 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +5…7 °C. У четвер дутиме слабкий північний вітер, його швидкість сягне 4 м/с. 12 травня вітер ослабне до легких 3 м/с.

Погода у Донецьку 11-12 травня

А на Донбасі очікується мокра і хмарна погода, але несерйозні опади слід чекати лише вдень у четвер, 11 травня. Наступного дня дощів не прогнозується, однак хмарність збережеться. Там температура повітря вдень підніметься до +14…16 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +3…4 градусів. Вітер північний і 11-12 травня коливатиметься від легкого до слабкого — 3-4 м/с.

Погода у Дніпрі 11-12 травня

У місті на Дніпрі синоптики прогнозують хмарну погоду, з проясненнями. Вранці у четвер, 11 травня, сонце тимчасово визирне, але потім протягом дня небо затягнеться хмарами без опадів. У п'ятницю також зранку очікується ясна погода, однак до вечора сонце сховається за хмари. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +15…18 °C, а вночі падатимуть до 5…8 градусів тепла. Вітер у четвер буде північним легким, максимальна швидкість якого сягатиме 3 м/с, а в п'ятницю збільшиться до слабкого — 4 м/с.

Погода в Одесі 11-12 травня

В південній Пальмирі протягом четверга та п'ятниці, 11-12 травня, прогнозується мінлива хмарна погода, іноді сонячна. Синоптики у ці дні опадів не прогнозують. Повітря вдень прогріється до 15…16 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +8…9 °C. У четвер очікується східний легкий вітер, 2 м/с, а у п'ятницю — слабкий північно-східний, швидкість якого становитиме 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду в травні. Синоптики прогнозують, що травень не принесе сонячні дні, однак температура вдень очікується достатньо високою.

Теги:
#Погода в Україні #Прогноз погоди #Травень #Мінлива хмарність