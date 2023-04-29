Прогноз погоди на травень в Україні: синоптик розповів, коли прийде літнє тепло

Травень розпочнеться із заморозків, але потім потеплішає

Українцям не варто чекати на спеку на початку травня 2023 року, оскільки погода буде прохолодною, навіть можливі заморозки. Більше літніх температурних значень варто очікувати лише у третій декаді місяця.

Прогноз погодних особливостей в Україні на травень 2023 року озвучив у коментарі "Телеграфу" синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Згідно з різними прогностичними моделями, каже синоптик, цього року початок травня очікується досить прохолодним. Проте вже у третій декаді місяця варто очікувати літнього тепла.

За словами Кібальчича, третій місяць весни в Україні розпочнеться з антициклону, який пошириться на Центральну та Східну Європу. У перші дні травня спостерігатиметься переважно сонячна погода без істотних опадів по всій Україні. Але з 3-4 травня розвиток отримає циклонічна діяльність. Як наслідок, знову варто чекати на період дощів і похмурого неба.

Прогноз на 4 травня. Карта УкрГМЦ

Одночасно з випаданням опадів посилиться перенесення повітряних мас з півночі та північного сходу на тлі розвитку Скандинавського антициклону. Цей антициклон буде малорухомим і зумовить новий синоптичний період у більшості європейських країн. Внаслідок цього, йдеться у прогнозі, холодне арктичне повітря проникне у більш південні широти.

В Україні орієнтовно з 6 до 14 травня очікується аномально холодна погода, попередив Кібальчич. Вночі та вранці в окремі дні можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Приблизно з 11-12 травня почнеться поступове підвищення температури повітря, проте вона ще зберігатиметься нижчою за середні багаторічні показники до середини місяця.

Більш стрімке потепління розпочнеться у другій половині місяця, прогнозує синоптик. У третій декаді травня в південних і західних областях стовпчики термометрів в окремі дні можуть досягти позначки +29…+31 °С, помітно стануть теплішими і ночі. Настання метеорологічного літа (коли середньодобова температура стійко зберігається на рівні +15 °С і вище) передбачається також у третій декаді травня, додав Кібальчич.

"Спираючись на зазначені особливості в атмосферній циркуляції, складаються цілком явні передумови для прохолодного, місцями холодного травня в Україні, — йдеться в прогнозі. — Середньомісячна температура очікується на 1,5-3,5 °С нижче за кліматичну норму; на півдні Одеської, в західних областях та в Криму близько норми. Найбільш холодні дні припадуть на період із 5 по 15 травня".

Сума опадів загалом за місяць, за словами Кібальчича, виявиться близькою до норми, подекуди може випасти більше за норму на 30-60%. Відчутним стане внесок конвективних опадів, які зазвичай мають локальний характер й істотно відрізняються за інтенсивністю. Тобто, пояснює синоптик, зросте кількість днів із грозами та іншими небезпечними явищами, пов’язаними з конвекцією (град, шквали, місцями не виключені та смерчі невеликої сили).

Нижче наведена карта демонструє прогноз середньої аномалії (відхилення від норми) температури повітря в Європі за період з 5 по 12 травня 2023 року. Як бачимо, зазначає Кібальчич, вся східна частина регіону опиниться у владі холоду.

Прогноз температури повітря в Європі 5-12 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, що попередні прогнози свідчать про дощовий початок червня. Крім того, аномальної спеки влітку 2023 року в Україні поки що не прогнозують.