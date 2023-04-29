Прогноз погоды на май в Украине: синоптик рассказал, когда придет летнее тепло

Май начнется с заморозков, но потом потеплеет

Украинцам не стоит ждать жары в начале мая 2023 года, так как погода будет прохладной, даже возможны заморозки. Более летних температурных значений стоит ожидать лишь в третьей декаде месяца.

Прогноз погодных особенностей в Украине на май 2023 года озвучил в комментарии "Телеграфу" синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Согласно различным прогностическим моделям, говорит синоптик, в нынешнем году начало мая ожидается достаточно прохладным. Однако уже в третьей декаде месяца стоит ожидать летнего тепла.

По словам Кибальчича, третий месяц весны в Украине начнётся с антициклона, который распространится на Центральную и Восточную Европу. В первые дни мая будет наблюдаться преимущественно солнечная погода без существенных осадков по всей Украине. Но примерно с 3-4 мая развитие получит циклоническая деятельность. Как следствие этого, вновь стоит ожидать период дождей и пасмурного неба.

Прогноз на 4 мая. Карта УкрГМЦ

Одновременно с выпадением осадков, усилится перенос воздушных масс с севера и северо-востока на фоне развития Скандинавского антициклона. Данный антициклон будет малоподвижным и обусловит новый синоптический период в большинстве европейских стран. Вследствие этого, говорится в прогнозе, холодный арктический воздух проникнет в более южные широты.

В Украине ориентировочно с 6 по 14 мая ожидается аномально холодная погода, предупредил Кибальчич. Ночью и утром в отдельные дни возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Приблизительно с 11-12 мая начнётся постепенное повышение температуры воздуха, однако она ещё будет сохраняться ниже средних многолетних показателей до середины месяца.

Более стремительное потепление начнётся во второй половине месяца, прогнозирует синоптик. В третьей декаде мая в южных и западных областях столбики термометров в отдельные дни могут достигнуть отметки в +29…+31 °С, заметно станут теплее и ночи. Наступление метеорологического лета (когда среднесуточная температура устойчиво сохраняется на уровне +15 °С и выше) предполагается также в третьей декаде мая, добавил Кибальчич.

"Опираясь на указанные особенности в атмосферной циркуляции, складываются вполне явные предпосылки для прохладного, местами холодного мая в Украине, — говорится в прогнозе. — Среднемесячная температура ожидается на 1,5-3,5 °С ниже климатической нормы; на юге Одесской, в западных областях и в Крыму около нормы. Наиболее холодные дни придутся на период с 5 по 15 мая".

Сумма осадков в целом за месяц, по словам Кибальчича, окажется близкой к норме, местами может выпасть больше нормы на 30-60%. Ощутимым станет вклад конвективных осадков, которые имеют обычно локальный характер и существенно разнятся по интенсивности. То есть, поясняет синоптик, вырастет количество дней с грозами и другими опасными явлениями, связанными с конвекцией (град, шквалы, местами не исключены и смерчи небольшой силы).

Карта, представленная ниже, демонстрирует прогноз средней аномалии (отклонения от нормы) температуры воздуха в Европе за период с 5 по 12 мая 2023 года. Как видим, отмечает Кибальчич, вся восточная часть региона окажется во власти холода.

Прогноз температуры воздуха в Европе 5-12 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предварительные прогнозы свидетельствуют о дождливом начале июне. Кроме того, аномальной жары летом 2023 года в Украине пока что не прогнозируют.