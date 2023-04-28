Украину снова накроют серьезное похолодание и волна дождей: известный синоптик назвал дату

Апрель оказался немного холоднее, чем в предыдущие годы, да и в начале мая летнего тепла не предвидится

Начало мая 2023 года в Украине не принесет долгожданного потепления после апрельских заморозков. Украинцам стоит готовиться к волне дождей и холодной погоде, начиная с 5 мая.

Об этом свидетельствует прогноз украинского синоптика, кандидата географических наук Игоря Кибальчича. Подробнее он рассказал в комментарии "Телеграфу".

Практически по всей территории Украины апрель оказался чрезмерно влажным. Количество осадков превысило норму в 1,5-2 раза, а местами даже выпало более трех месячных норм (например, Одесса). Средняя температура воздуха оказалась близкой к норме в большинстве областей, однако в западной части было больше холодных дней, в том числе с заморозками. Наиболее высокие температурные показатели фиксировались в восточных областях.

Согласно прогнозу, 29 и 30 апреля в восточных, центральных, южных и местами — северных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В западных и северо-западных областях под влиянием области повышенного давления осадков не предвидится. Температура воздуха в выходные составит от +3 до +9 °С ночью и от +11 до +17 °С днём. Тогда как в западных, а также местами в северных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до -4 °С. Ветер преимущественно северной четверти, 7-12 м/с.

Прогноз на 30 апреля 2023. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоды в Украине на начало мая 2023

В первые дни мая, по словам синоптика, ожидаются небольшие осадки в восточных и южных областях. Но постепенно атмосферное давление будет расти, и уже к 4 мая по всей территории нашей страны погода станет более устойчивой и сухой, а также заметно увеличится количество солнечных часов. Однако температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 2-4 градуса. Более комфортные показатели следует ожидать в западных областях. Ночью столбики термометров покажут в пределах 3-9 градусов тепла, днём — 10-16 со знаком "плюс", в западной части от +17 до +20 °С. Ко всему, ожидается ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Прогноз на 3 мая 2023. Карта УкрГМЦ

Приблизительно с 5 мая, прогнозирует Кибальчич, ожидается развитие циклонической деятельности на Балканском полуострове, а также к востоку от Карпат. Это создаст условия для выпадения осадков.

"В период с 5 по 8 мая в большинстве областей вновь стоит ожидать дождей различной интенсивности. Местами осадки будут сопровождаться грозами и шквалами. На фоне влажной и дождливой погоды заметно понизится и температура воздуха, начиная с западных областей, куда устремится воздух с северных широт. В течение 7-8 мая холодная погода охватит практически всю Украину. В эти дни среднесуточная температура может оказаться на 5-10 °С ниже нормы", — рассказал синоптик.

Прогноз Кибальчича подкрепляет карта прогноза отклонения температуры от нормы в Европе днём 8 мая. Так, она показывает, что вся Восточная Европа окажется под влиянием холодной воздушной массы.

Карта прогноза отклонения температуры от нормы в Европе 8 мая

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предварительные прогнозы свидетельствуют о дождях в июне. Кроме того, лето в Украине может быть более прохладным, чем обычно.