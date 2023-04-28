Солнце взяло отпуск: какой погоды в Украине ждать на выходных

К концу недели максимальный ветер ожидается только в южной части страны

Циклон с Запада, накрывший дождями часть Украины, наконец покинет нашу территорию и заберет с собой большую часть осадков, поэтому ситуация с погодой в эти выходные немного улучшится.

По данным синоптического ресурса Gismeteo, относительно низкую температуру следует ожидать в двух городах.

Погода во Львове 29-30 апреля

На западе Украины прогнозируется переменная облачность в течение двух выходных, местами — с осадками в воскресенье, 30 апреля. Небольшой дождь начнется утром и закончится к вечеру. Солнце не будет выглядывать из-за облаков, но днем будет достаточно высокая температура для апреля — до 15 градусов тепла, а ночью падать до +3…8 °C. В субботу и воскресенье ожидается свежий ветер, максимальная скорость его составит 9 м/с.

Погода в Киеве 29-30 апреля

В столице Украины в субботу днем и ночью будет ясная погода, а в воскресенье небо затянется облаками, но осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет достигать +14…15 градусов, а ночью опустится до +5…6 °C. Свежий ветер прогнозируется в субботу, 29 апреля, максимальная скорость которого составит 8 м/с, а 30 апреля вырастет до сильных 10 м/с.

Погода в Харькове 29-30 апреля

На Слобожанщине задождит. В субботу, 29 апреля, ночью начнутся осадки, которые завершатся к утру, но облачность в течение дня сохранится. В воскресенье ночью ожидаются осадки, которые усилятся утром, а к обеду должны закончиться. Днем температура поднимется до свежих +9…10 градусов. В ночное время отметки термометров застынут около 10 градусов тепла. В течение выходных дней будет дуть умеренный ветер 7 м/с, не ослабевающий даже ночью.

Погода в Донецке 29-30 апреля

На Донбассе в субботу и воскресенье прогнозируется сплошная облачность, местами с осадками. В первый день выходных утром ожидается маленький дождик, который закончится днем, но вечером снова будет срываться. На следующий день с ночи начнется сильный дождь, который к утру завершится. Там температура воздуха днем поднимется до +14...18°C. Ночью отметки термометров покажут +10…14 градусов. 29 апреля ожидается слабый ветер, 5-10 м/с. 30 апреля в течение дня скорость ветра будет колебаться от свежего до сильного — 8-10 м/с.

Погода в Днепре 29-30 апреля

В городе синоптики прогнозируют мокрую погоду. Ночью в субботу небо затянется облаками и пойдет мелкий дождь, который к утру завершится. В воскресенье осадки начнутся ночью и днем должны закончиться. В дневное и ночное время столбики термометров будут показывать стабильные +10 °C. Ветер 29 апреля предполагается сильным днем и ночью, максимальная скорость которого будет достигать 10-11 м/с. 30 апреля утром прогнозируется свежий ветер, 8 м/с, но днем уменьшится до умеренного — 7 м/с.

Погода в Одессе 29-30 апреля

В южной Пальмире ожидается облачная и ветреная погода в два дня, местами — с несущественными осадками. В субботу будет сухая, но пасмурная погода. В первую половину воскресенья будет идти небольшой дождь и утром закончится. Воздух днем прогреется до 14 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +8…9 °C. В субботу ожидается сильный ветер, который будет дуть даже ночью – 10-12 м/с, а в воскресенье – стабильные 10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде летом в Украине. По прогнозам синоптиков, лето не будет жарким, но с минимальными осадками.