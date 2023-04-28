Україну знову накриють серйозне похолодання і хвиля дощів: відомий синоптик назвав дату

Квітень виявився трохи холоднішим, ніж у попередні роки, та й на початку травня літнього тепла не передбачається

Початок травня 2023 року в Україні не принесе довгоочікуваного потепління після квітневих заморозків. Українцям варто готуватися до хвилі дощів та холодної погоди, починаючи з 5 травня.

Про це свідчить прогноз українського синоптика, кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича. Докладніше він розповів у коментарі "Телеграфу".

Практично по всій території України квітень виявився надмірно вологим. Так, кількість опадів перевищила норму в 1,5-2 рази, а подекуди навіть випало більш, аніж три місячні норми (наприклад, Одеса). Середня температура повітря виявилася близькою до норми у більшості областей, однак у західній частині було більше холодних днів, у тому числі із заморозками. Найбільш високі температурні показники фіксували у східних областях.

Згідно з прогнозом, 29 та 30 квітня у східних, центральних, південних та місцями — у північних областях України очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У західних і північно-західних областях під впливом області підвищеного тиску опадів не передбачається. Температура повітря у вихідні складе від +3 до +9 °С вночі та від +11 до +17 °С вдень. Тоді як у західних, а також місцями у північних областях можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі від 0 до -4 °С. Вітер переважно північної чверті, 7-12 м/с.

Прогноз на 30 квітня 2023. Мапа УкрГМЦ

Прогноз погоди в Україні на початок травня 2023

У перші дні травня, за словами синоптика, очікуються невеликі опади у східних та південних областях. Але поступово атмосферний тиск зростатиме і вже до 4 травня по всій території нашої країни погода стане більш стійкою та сухою, а також помітно збільшиться кількість сонячних годин. Проте температура повітря прогнозується нижче за кліматичну норму на 2-4 градуси. Більш комфортні показники слід очікувати у західних областях. Уночі стовпчики термометрів покажуть у межах 3-9 градусів тепла, вдень — 10-16 зі знаком "плюс", у західній частині від +17 до +20 °С. До всього очікується вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Прогноз на 3 травня 2023. Карта УкрГМЦ

Приблизно з 5 травня, прогнозує Кібальчич, очікується розвиток циклонічної діяльності на Балканському півострові, а також на схід від Карпат. Це створить умови для випадання опадів.

"У період з 5 по 8 травня у більшості областей знову варто очікувати дощів різної інтенсивності. Місцями опади супроводжуватимуться грозами та шквалами. На тлі вологої та дощової погоди помітно знизиться і температура повітря, починаючи із західних областей, куди спрямується повітря з північних широт. Протягом 7-8 травня холодна погода охопить практично всю Україну. У ці дні середньодобова температура може виявитися на 5-10 °С нижчою за норму", — розповів синоптик.

Прогноз Кібальчича підкріплює мапа прогнозу відхилення температури від норми в Європі вдень 8 травня. Вона показує, що вся Східна Європа опиниться під впливом холодної повітряної маси.

Карта прогнозу відхилення температури від норми у Європі 8 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, що попередні прогнози свідчать про дощі й у червні. Крім того, майбутнє літо в Україні може бути прохолоднішим, аніж зазвичай.