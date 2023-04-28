Сонце взяло відпустку: якої погоди в Україні чекати на вихідних

Під кінець тижня максимальний вітер очікується лише в південній частині країни

Циклон із Заходу, який накрив дощами частину України, нарешті покине наші терени і забере з собою більшу частину опадів, тож ситуація з погодою цими вихідними трохи поліпшиться.

За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, відносно низьку температуру слід чекати в двох містах.

Погода у Львові 29-30 квітня

На заході України прогнозується мінлива хмарність протягом двох вихідних днів, місцями — з опадами у неділю, 30 квітня. Невеликий дощ почнеться вранці і закінчиться надвечір. Сонце не визиратиме з-за хмар, але вдень буде досить висока температура для квітня — до 15 градусів тепла, а вночі падатиме до +3…8 °C. У суботу й неділю очікується свіжий вітер, максимальна швидкість його сягне 9 м/с.

Погода у Києві 29-30 квітня

У столиці України в суботу вдень і вночі буде ясна погода, а в неділю небо затягнеться хмарами, але опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягатиме +14…15 градусів, а вночі опуститься до +5…6 °C. Свіжий вітер прогнозується у суботу, 29 квітня, максимальна швидкість якого сягне 8 м/с, а 30 квітня зросте до сильних 10 м/с.

Погода у Харкові 29-30 квітня

На Слобожанщині задощить. У суботу, 29 квітня, зночі почнуться опади, які завершаться над ранок, але хмарність протягом дня збережеться. У неділю з ночі очікуються опади, які посиляться вранці, а до обіду мають закінчитися. Удень температура підніметься до свіжих +9…10 градусів. У нічний час позначки термометрів застигнуть біля 10 градусів тепла. Протягом вихідних удень дутиме помірний вітер 7 м/с, який не ослабне навіть вночі.

Погода у Донецьку 29-30 квітня

На Донбасі у суботу й неділю прогнозується суцільна хмарність, місцями з опадами. У перший день вихідних вранці очікується маленький дощик, який закінчиться вдень, але ввечері знов зриватиметься. Наступного дня з ночі почнеться сильний дощ, який до ранку завершиться. Там температура повітря вдень підніметься до +14…18 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +10…14 градусів. 29 квітня очікується слабкий вітер, 5 м/с. 30 квітня протягом дня швидкість вітру коливатиметься від свіжого до сильного — 8-10 м/с.

Погода у Дніпрі 29-30 квітня

У місті на Дніпрі синоптики прогнозують мокру погоду. З ночі в суботу небо затягнеться хмарами і піде дрібний дощ, який на ранок завершиться. У неділю опади також почнуться вночі і вдень мають закінчитись. У денний і нічний час стовпчики термометрів показуватимуть стабільні +10 °C. Вітер 29 квітня передбачається сильним вдень і вночі, максимальна швидкість якого сягатиме 10-11 м/с. 30 квітня вранці прогнозується свіжий вітер, 8 м/с, але вдень зменшиться до помірного — 7 м/с.

Погода в Одесі 29-30 квітня

В південній Пальмирі очікується хмарна і вітряна погода в обидва дні, місцями — з несуттєвими опадами. У суботу буде суха, але похмура погода. У першу половину неділі йтиме невеликий дощ і вранці закінчиться. Повітря вдень прогріється до 14 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +8… 9 °C. У суботу очікується сильний вітер, який дутиме навіть вночі — 10-12 м/с, а у неділю — стабільні 10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду влітку в Україні. За прогнозами синоптиків, літо не буде спекотним, але з мінімальними опадами.