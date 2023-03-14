Климат в Украине меняется: украинцев ждет уже другое лето - где изменения почувствуют сильнее

В Украине происходит изменение климата

Весна в самом разгаре и хотя её начало не принесло Украине серьезного тепла, температура воздуха все равно остается выше средних показателей ведь в последние годы в нашей стране просматривается тенденция на постоянное потепление. Однако, продолжатся ли температурные рекорды летом 2023 года?

Об этом пишет "24 канал", со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Так, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, температура воздуха в Украине часто бьет рекорды по самым высоким показателям. Это все происходит из-за изменения климата, который больше всего отразился на погоде летом и зимой. Так, например, температура воздуха в июле и августе, а также январе и феврале выросла больше всего.

Летом 2022 года было много жарких дней, а температура воздуха поднималась иногда до +40 градусов, однако, по прогнозу Кульбиды, это не предел и грядущее лето может быть еще жарче.

"Очень велика вероятность, что следующее лето в Украине будет жарче",– заявил директор Укргидрометцентра.

К слову, среди регионов, претерпевших наибольшие изменения в погоде Кульбида называет Запад и Север. В то же время, на Юге и Востоке климат Украины изменился не так сильно.

Напомним, ранее мы писали, когда в Украину придет настоящее весеннее потепление.

Также мы сообщали, что синоптики удивили прогнозом на апрель.