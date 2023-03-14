Клімат в Україні змінюється: на українців чекає вже інше літо — де зміни відчують сильніше

В Україні відбувається зміна клімату

Весна в самому розпалі і хоча її початок не приніс Україні серйозного тепла, температура повітря все одно залишається вищою за середні показники, адже в останні роки в нашій країні проглядається тенденція на постійне потепління. Проте, чи продовжаться температурні рекорди влітку 2023 року?

Про це пише "24 канал" з посиланням на прогнози синоптиків.

Так, за словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, температура повітря в Україні часто б’є рекорди за найвищими показниками. Це все відбувається через зміну клімату, який найбільше позначився на погоді влітку та взимку. Так, наприклад, температура повітря в липні та серпні, а також січні та лютому зросла найбільше.

Влітку 2022 року було багато спекотних днів, а температура повітря піднімалася іноді до +40 градусів, проте, за прогнозом Кульбіди, це не межа і майбутнє літо може бути ще спекотнішим.

"Дуже велика ймовірність, що наступного літа в Україні буде спекотніше", — заявив директор Укргідрометцентру.

До речі, серед регіонів, які зазнали найбільших змін у погоді, Кульбіда називає Захід і Північ. Водночас, на Півдні та Сході клімат України змінився не так сильно.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли в Україну прийде справжнє весняне потепління.

Також ми повідомляли, що синоптики здивували прогнозом на квітень.