Клімат в Україні змінюється: на українців чекає вже інше літо — де зміни відчують сильніше
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В Україні відбувається зміна клімату
Весна в самому розпалі і хоча її початок не приніс Україні серйозного тепла, температура повітря все одно залишається вищою за середні показники, адже в останні роки в нашій країні проглядається тенденція на постійне потепління. Проте, чи продовжаться температурні рекорди влітку 2023 року?
Про це пише "24 канал" з посиланням на прогнози синоптиків.
Так, за словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, температура повітря в Україні часто б’є рекорди за найвищими показниками. Це все відбувається через зміну клімату, який найбільше позначився на погоді влітку та взимку. Так, наприклад, температура повітря в липні та серпні, а також січні та лютому зросла найбільше.
Влітку 2022 року було багато спекотних днів, а температура повітря піднімалася іноді до +40 градусів, проте, за прогнозом Кульбіди, це не межа і майбутнє літо може бути ще спекотнішим.
"Дуже велика ймовірність, що наступного літа в Україні буде спекотніше", — заявив директор Укргідрометцентру.
До речі, серед регіонів, які зазнали найбільших змін у погоді, Кульбіда називає Захід і Північ. Водночас, на Півдні та Сході клімат України змінився не так сильно.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли в Україну прийде справжнє весняне потепління.
Також ми повідомляли, що синоптики здивували прогнозом на квітень.