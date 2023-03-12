Чекати залишилося недовго: коли в Україну прийде справжнє весняне потепління – синоптики зійшлися у прогнозах

Синоптики прогнозують потепління

Хоча початок весни Україну трохи обділив теплом ця ситуація незабаром може виправитися. Синоптики прогнозують потепління, але зі своїми нюансами.

Про це розповідає "Телеграф", посилаючись на інформацію синоптиків.

Повідомляється, потужне потепління може прийти вже наступного тижня. Нічні морози зміняться "плюсами", а до середини березня варто очікувати на підвищення температури повітря вдень до +12 +14 градусів.

Так, наприклад, вважає синоптик Наталка Діденко у своїх прогнозах.

"У вівторок тепла в Україні побільшає, у західних областях можливо до +15 +17 градусів. Хто сьогодні замерз і кого засмутив сніг, потерпіть, завтра-післязавтра буде краще", — пише Діденко.

Крім того, потепління обіцяє і народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він спрогнозував підвищення температури після 12 березня до +13+15 градусів, подекуди до +17 градусів. Проте разом із потеплінням в Україну також прийдуть дощі та навіть грози.

За даними синоптика Кібальчича, вже з 14 березня денна температура почне підніматися до +8+14 градусів, у західній частині до +17 градусів. Ближче до кінця тижня очікується похолодання у північних та західних областях. Можливий мокрий сніг з дощем.

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