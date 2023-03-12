Ждать осталось недолго: когда в Украину придет настоящее весеннее потепление - синоптики сошлись в прогнозах

Синоптики прогнозируют потепление

Хотя начало весны Украину слегка обделило теплом эта ситуация вскоре может исправится. Синоптики прогнозирует потепление, но со своими нюансами.

Об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на информацию синоптиков.

Сообщается, мощное потепление может прийти уже на грядущей неделе. Ночные морозы сменятся "плюсами", а к середине марта стоит ожидать повышение температуры воздуха днем до +12 +14 градусов.

Так, например считает синоптик Наталка Диденко в своих прогнозах.

"Во вторник тепла в Украине станет больше, в западных областях возможно до +15 +17 градусов. Кто сегодня замерз и кого огорчил снег, потерпите, завтра-послезавтра будет лучше", — пишет Диденко.

Кроме того, потепление обещает и народный синоптик Станислав Щедрин.

Он спрогнозировал повышение температуры после 12 марта до +13 +15 градусов, местами до +17 градусов. Однако, вместе с потеплением в Украину также придут дожди и даже грозы.

По данным синоптика Кибальчича, уже с 14 марта дневная температура начнет подниматься до +8 +14 градусов, в западной части — до +17 градусов. Ближе к концу недели ожидается похолодание в северных и западных областях. Возможен также мокрый снег с дождем.

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