На Україну насувається похолодання: де на вихідних чекати заморозків

Різка зміна погоди викликана появою над Скандинавським півостровом антициклону Tina

Незважаючи на теплий початок травня, погода приготувала новий сюрприз для українців: температура повітря знову впаде практично по всій країні.

Про це пише у Мережі синоптикиня Наталка Діденко.

"Заморозки найближчими вихідними — знову в Україні! У ніч на суботу та на неділю заморозки ймовірні у північних областях, на Волині, Рівненщині, місцями в центрі України (це швидше — Вінниччина, Кропивницький з районами та Черкащина)", — вказує фахівець.

Протягом дня в суботу, 6 травня, температура повітря найвищою передбачається на півдні, південному сході України та на Закарпатті — до +15+19 градусів, місцями до +19+22 градусів. У більшості наших областей градуси будуть стриманішими, +11+16-ть.

У Києві 6-7 травня вночі холодно, до заморозків, вдень +11+13 градусів. Вітер північно-східний, поривчастий. Опади в столиці малоймовірні, навіть сонячно, хіба що вранці у неділю збільшиться хмарність.

У неділю, 7 травня, в Україні суттєво похолодає, особливо у нічний час. Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.

Різке похолодання викликане появою над Скандинавським півостровом антициклону Tina, який сприятиме проникненню морозного повітря з території Арктики в більш південні широти. У зв'язку з цим, при проясненнях у західних та північних областях спостерігатимуться заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Середньодобова температура виявиться нижчою за норму на 4 – 8 °С. У південній половині країни традиційно очікуються більш високі показники. Дощі переважно випадатимуть у західній та південно-східній частині України.

У західних областях хмарно з проясненнями. Вночі та вранці очікуються помірні дощі, вдень місцями невеликий дощ. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С, на Закарпатті +13…+18 °С. У північних областях без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки -3…0 °С; вдень +10…+15 °С.

У центральній частині України опадів не очікується. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С. На півдні країни без істотних опадів, лише у Криму та Приазов'ї очікуються невеликі дощі. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +14…19 °С.

У східних областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки -3…0 °С; вдень +13…+18 °С.

На щастя, прохолодна погода не затримається надовго – вже до кінця другої декади місяця слід чекати майже літніх температур, прогнозують фахівці сайту "Метеопрог".

Також про потепління у другій декаді місяця йдеться в прогнозі фахівців сайту Gismeteo.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду на травень. Синоптики обіцяють, що теплі дні слід чекати на кінець місяця.