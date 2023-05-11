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От заморозков до 25 градусов тепла: синоптик предупредил об изменениях погоды в Украине

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Потепление не за горами
Потепление не за горами. Фото Freepik

По словам синоптика, начало мая выдалось аномально холодным, но скоро столбики термометров поползут вверх

Начало третьего весеннего месяца не принесло в Украину потепления, в ближайшие дни наступления лета тоже ждать не стоит, зато прогнозируются заморозки. Но уже со следующей недели температура повысится, правда, тепло придет вместе с дождями.

Об этом свидетельствует прогноз кандидата географических наук, синоптика Игоря Кибальчича. Подробнее он сообщил в комментарии "Телеграфу".

Как отмечает синоптик, первая декада мая выдалась по всей Украине аномально холодной. В результате поступления арктических воздушных масс, в ночные часы во многих регионах фиксировались заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Дополнительного дискомфорта придавал порывистый ветер северо-восточной четверти, а также дожди.

Во второй декаде месяца атмосферные процессы над Восточной Европой начнут постепенно перестраиваться на летний характер, говорится в прогнозе. Температура воздуха в Украине постепенно повысится, однако всё ещё будет оставаться ниже климатической нормы, особенно на Левобережье страны. Количество осадков при этом ожидается несущественным, причина — долгоживущий и обширный антициклон Tina, центр которого уже продолжительное время локализуется в районе Беларуси и стран Балтии. Поскольку он был сформирован в холодном воздухе, то в ближайшие дни сохранится вероятность заморозков в западных, северных и центральных областях Украины. Однако, в дневные часы, в условиях малооблачного неба и яркого солнца воздух будет быстро прогреваться до комфортных показателей.

Согласно прогнозу, до 14 мая, воскресенья, в Украине существенных осадков не ожидается. Будет наблюдаться переменная облачность, только днём 12 мая, в пятницу, в восточных и северных областях местами возможен небольшой дождь. Ко всему, ветер переменных направлений, на Левобережье страны — северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 °С, с дальнейшим повышением до +7…+12 °С в ближайшие выходные, 13-14 мая. В западных областях в ближайшие двое суток на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0…-3 °С. Но в дневное время воздух прогреется до +13…+19 °С, а 13 и 14 мая прогнозируется заметное повышение дневной температуры до +20…+25 °С.

Погода в Украине 12 мая 2023
Прогноз на 12 мая. Карта УкрГмц

В период с 15 по 17 мая, предупреждает Кибальчич, синоптические условия в Европе претерпят некоторых изменений. Определенные атмосферные фронты станут причиной дождей в западных и южных областях Украины, а 17 мая осадки распространятся на большую часть территории нашей страны. Местами дожди будут сопровождаться грозами и выпадением града. Вместе с тем, согласно прогнозу, температура воздуха ощутимо повысится в ночные часы и составит около 8-13 градусов тепла, на юге до +15 °С; днём столбики термометров достигнут отметок в +19…+25 °С.

Погода в Украине 15 мая 2023
Прогноз на 15 мая. Карта УкрГмц

Кроме того, Кибальчич прогнозирует неустойчивый характер погоды в Украине 18-20 мая: пройдут грозовые дожди, местами в сопровождении града и шквалистого усиления ветра. Температурный фон существенно не изменится и будет колебаться в пределах климатической нормы для этих дней, добавил синоптик.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прогнозе на месяц синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал погоду более летнего характера уже в третьей декаде мая. Тогда столбики термометров будут доходить 30 градусов с отметкой "+".

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