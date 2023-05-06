На Украину надвигается похолодание: где на выходных ждать заморозков

Резкое изменение погоды вызвано появлением над Скандинавским полуостровом антициклона Tina

Несмотря на теплое начало мая, погода приготовила новый сюрприз для украинцев: температура воздуха снова упадет практически по всей стране.

Об этом пишет в Сети синоптик Наталья Диденко.

"Заморозки в ближайшие выходные — снова в Украине! В ночь на субботу и воскресенье заморозки вероятны в северных областях, на Волыни, Ровенщине, местами в центре Украины (это скорее — Винница, Кропивницкий с районами и Черкасщина)", — указывает специалист.

В течение дня в субботу, 6 мая, температура воздуха самой высокой будет на юге, юго-востоке Украины и Закарпатье — до +15 +19 градусов, местами до +19 +22 градусов. В большинстве наших областей градусы будут более сдержанными, +11+16-ть.

В Киеве 6-7 мая ночью холодно, вплоть до заморозков, днем +11+13 градусов. Ветер северо-восточный, порывистый. Осадки в столице маловероятны, даже солнечно, разве что в воскресенье утром увеличится облачность.

В воскресенье, 7 мая, в Украине существенно похолодает, особенно в ночное время. Об этом пишет синоптик Игорь Кибальчич.

Резкое похолодание вызвано появлением над Скандинавским полуостровом антициклона Tina, способствующего проникновению морозного воздуха с территории Арктики в более южные широты. В этой связи при прояснениях в западных и северных областях будут наблюдаться заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе. Среднесуточная температура окажется ниже нормы на 4 – 8 °С. В южной половине страны традиционно ожидаются более высокие показатели. Дожди будут преимущественно выпадать в западной и юго-восточной части Украины.

В западных областях облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днем +7…+12 °С, в Закарпатье +13…+18 °С. В северных областях без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки –3…0 °С; днем +10…+15 °С.

В центральной части Украины осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +13…+18°С. На юге страны без существенных осадков только в Крыму и Приазовье ожидаются небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°С, днем +14…19°С.

В восточных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С, на поверхности почвы местами заморозки –3…0°С; днем +13…+18 °С.

К счастью, прохладная погода не задержится надолго – уже к концу второй декады месяца следует ожидать почти летних температур, прогнозируют специалисты сайта "Метеопрог".

Также о потеплении во второй декаде месяца говорится и в прогнозе специалистов сайта Gismeteo.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на май. Синоптики обещают, что теплых деньков следует ожидать в конца месяца.