Дожди решили взять отпуск? В каких регионах Украины в ближайшие дни ждать ясной погоды

К концу рабочей недели природа порадует Украину солнечной погодой

Синоптики прогнозировали украинцам облачную и дождливую погоду, однако природа снова внесла неожиданные изменения. Теперь в ближайшие дни следует ожидать теплую и сухую погоду на большей территории страны.

По прогнозам ресурса Sinoptik, осадки будут идти только в одном регионе Украины.

Погода во Львове 11-12 мая

На западе Украины синоптики прогнозируют облачную погоду в течение двух дней, 11-12 мая. В четверг, 11 мая, утром солнце будет иногда выглядывать из-за туч и прогреет землю, но ближе к вечеру снова скроется. На следующий день, 12 мая, утром ожидается ясная погода, но днем небо заполнят облака. Днем воздух прогреется до стабильных 15 градусов тепла, а ночью показатели опустятся до +5…7 °C. Два дня подряд днем ожидается слабый северо-восточный ветер, максимальная скорость его составит 4,8 м/с.

Погода в Киеве 11-12 мая

В столице погода переменная. В четверг с утра и до самого вечера небо в Киеве будет покрыто грозовыми облаками, однако без осадков. В пятницу, 12 мая, облачность сменится солнечной погодой. Температура воздуха днем будет достигать +16…19 градусов, а ночью опустится до +7…10 °C. Легкий северо-восточный ветер прогнозируется 11-12 мая, максимальная скорость которого составит 2,3 м/с.

Погода в Харькове 11-12 мая

На Слобожанщине в течение четверга, 11 мая, небо заполнят грозовые тучи, но осадков синоптики не прогнозируют. В пятницу ночью и до вечера ожидается солнечная погода. Днем температура в городе поднимется до +15...18 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +5…7 °C. В четверг будет дуть слабый северный ветер, его скорость достигнет 4 м/с. 12 мая ветер ослабнет до легких 3 м/с.

Погода в Донецке 11-12 мая

На Донбассе ожидается мокрая и облачная погода, но несерьезные осадки следует ожидать лишь днем в четверг, 11 мая. На следующий день дожди не прогнозируются, однако облачность сохранится. Там температура воздуха днем поднимется до +14…16°C. Ночью отметки термометров покажут +3…4 градуса. Ветер северный и 11-12 мая будет колебаться от лёгкого до слабого — 3-4 м/с.

Погода в Днепре 11-12 мая

В городе на Днепре синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром в четверг, 11 мая, солнце временно выглянет, но затем в течение дня небо затянется облаками без осадков. В пятницу утром ожидается ясная погода, однако к вечеру солнце скроется за облака. Днем столбики термометров достигнут отметок +15…18 °C, а ночью будут падать до 5…8 градусов тепла. Ветер в четверг будет северным легким, максимальная скорость которого составит 3 м/с, а в пятницу поднимется до слабого — 4 м/с.

Погода в Одессе 11-12 мая

В южной Пальмыре в четверг и пятницу, 11-12 мая, прогнозируется переменная облачная погода, иногда солнечная. Синоптики в эти дни не прогнозируют осадков. Воздух днем прогреется до 15...16 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +8...9°C. В четверг ожидается восточный легкий ветер, 2 м/с, а в пятницу слабый северо-восточный, скорость которого составит 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде в мае. Синоптики прогнозируют, что май не принесет солнечных дней, однако температура днем ожидается достаточно высокой.