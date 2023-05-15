Вже встигли насолодитись сонцем? Якім містам не пощастить з ясною погодою на початку тижня

Хоча синоптики прогнозували дощі та хмарну погоду, але температура вдень у більшій частині України сягне + 20 градусів

До більшості регіонів України завітала справжня тепла весна, але природа вирішила, що вже достатньо сонця і внесла корективи у погоду. Тож, в країні на початку робочого тижня розгуляються вітри та на небі запанують хмари з супроводжуванням невеликих теплих опадів.

Тільки одне місто зовсім не побачить сонця у понеділок та вівторок, повідомляє синоптичний ресурс Gismeteo.

Погода у Львові 15-16 травня

На заході України протягом 15-16 травня хмари заполонять небо і місцями пройдуть дощі. Сьогодні невеликі опади почнуться вдень, посиляться до вечора і повинні закінчитись до ранку наступного дня, 16 травня. Однак у вівторок дощ поновиться пізно ввечері. Хоча синоптики сонця не обіцяли, але температура повітря вдень сягатиме до +16… 19 градусів, а вночі позначки термометрів танцюватимуть в районі +13…16 °C. Вітер у понеділок та вівторок дутиме свіжий — 8-9 м/с.

Погода у Києві 15-16 травня

У місті погода на початку тижня змінюватиметься поступово з сонячної до хмарної і дощової. У понеділок, 15 травня, вранці буде ясно, однак до середини дня сонце сховається за хмари. Наступного дня слід чекати на невеликі опади лише вдень. Повітря в регіоні прогріється до 18…26 градусів тепла, а вночі охолоне до +14…15 °C. Вітер у понеділок тримається свіжий, максимальна швидкість його сягає 8 м/с, а у вівторок збільшиться до сильного — 10 м/с.

Погода у Харкові 15-16 травня

На Слобожанщині у понеділок, 15 травня, зранку сонце ще тішило українців своїм теплом, але ближче до обіду на небо набіжать хмари. 16 травня день обіцяє бути похмурим. Удень температура у місті підніметься до 24…25 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +11…12 °C. У понеділок вітер слабкий, він сягає 4 м/с, а у вівторок збільшиться до 5 м/с.

Погода у Донецьку 15-16 травня

На сході України у понеділок та вівторок, 15-16 травня, дощів не буде, однак синоптики прогнозують хмарну погоду, іноді з проясненнями. У місті температура повітря вдень підніметься до +23…24 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 10…13 градусів тепла. Вітер 15 травня дме помірний , максимальна швидкість якого сягає 6-7 м/с, а у вівторок зміниться на слабкий — 5 м/с.

Погода у Дніпрі 15-16 травня

У місті на Дніпрі 15 травня ранок ще був сонячним, але протягом дня запанує хмарна погода. Такий хмарний день триватиме і у вівторок, 16 травня, але без опадів. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +25 °C, а вночі падатимуть до 13…14 градусів тепла. Вітер у понеділок тримається слабкий, максимальна швидкість якого сягатиме 4 м/с, а 16 травня зменшиться до легких 3 м/с.

Погода в Одесі 15-16 травня

Над Одещиною на початку робочого тижня нависнуть хмари, однак синоптики обіцяють суху погоду. У понеділок більш-менш ясний ранок зміниться хмарним вечором, а у вівторок вітер притягне за собою велику хмарність. Повітря вдень прогріється до +19…20 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +13…14 °C. Вітер 15 травня тримається помірним — 7 м/с, а у вівторок, 16 травня, — ослабне до 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди на червень та липень від народного синоптика Станіслава Щедріна. Він обіцяє, що літо буде відносно теплим, але перший місяць літа ще принесе українцям багато природніх "подарунків".