Торнадо і не тільки: літня погода в Україні зможе неприємно здивувати

Червень від липня сильно відрізнятиметься

Незважаючи на те, що погода в Україні останнім часом дещо стабілізувалася після постійних дощів, вона ще встигне піднести нам кілька "сюрпризів" правда вже влітку.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на прогноз народного синоптика Станіслава Щедріна.

За його даними, у перший місяць літа українцям потрібно готуватися до найрізноманітніших проявів погоди — від сонця до навіть торнадо.

"Щодо червня, то перша десятиденка місяця по всій Україні пройде з доволі дощовою погодою, і навіть з небезпечними явищами, такими як потужні грози, дуже сильні зливи, шквали, град, а у виняткових районах навіть можливі торнадо, а вже з початку другої декади червня, погода покращиться та стабілізується, і буде знов теплою іноді навіть спекотною та мало дощовою, яка триматиметься до самого кінця місяця", — вважає Щедрін.

Липень повинен запам’ятатися досить приємною погодою, без "температурних гойдалок", а температурний режим буде в межах від +26…+29 до +30…+33 градусів, з періодичними зливами з грозами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик попередив про зміни погоди в Україні.

Також ми повідомляли про те, коли на Землі чекати наступні магнітні бурі.