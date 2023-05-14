Торнадо и не только: летняя погода в Украине сможет неприятно удивить

Июнь от июля будет сильно отличаться

Несмотря на то, что погода в Украине в последнее время несколько стабилизировалась после постоянных дождей, она еще успеет преподнести нам несколько "сюрпризов" правда уже летом.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на прогноз народного синоптика Станислава Щедрина.

Согласно его данным, в первый месяц лета украинцам нужно готовится к самым разным проявлением погоды — от солнца до даже торнадо.

"Что касается июня, то первая десятидневка месяца по всей Украине пройдет с дождливой погодой, и даже с опасными явлениями, такими как мощные грозы, очень сильные ливни, шквалы, град, а в исключительных районах даже возможны торнадо, а уже с начала второй декады июня, погода улучшится и стабилизируется, и будет снова теплой, иногда даже жаркой и мало дождливой, которая будет держаться до самого конца месяца", — считает Щедрин.

Июль же должен запомнится достаточно приятной погодой, без "температурных качелей", а температурный режим будет в пределах от +26…+29 до +30…+33 градусов, с периодическими ливнями с грозами.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик предупредил об изменениях погоды в Украине.

Также мы сообщали о том, когда Земле ждать следующие магнитные бури.