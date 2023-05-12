Можно немного отдохнуть: когда Земле ждать следующие магнитные бури

Солнце не перестает дарить Земле "неприятные" подарки

Астросиноптики продолжают следить за солнечным пятном AR396 с обратной полярностью и, по их прогнозам, сегодня на Земле бушевала магнитная буря.

Как сообщает солнечная лаборатория Spaceweather, утром выброс корональной массы (СМЕ) ударил магнитное поле Земли и не сразу привел к бурям G1 (слабая) — G2 (средняя) класса мощности, однако они все еще могут возникнуть.

В то же время специалисты ресурса Gismeteo уверяют, что пик умеренной магнитной бури уже прошел и землянам следует ожидать лишь небольшие возмущения. Они будут колебаться от 4 до 1 балла мощности.

Следует напомнить график геомагнитных бурь в мае, обновленный сайтом Tesis.xras. По данным астросиноптиков, на планете с 13 по 22 мая воцарится "штиль".

После геомагнитной тишины следует ожидать возмущения, которое достигнет 4 баллов мощности — 23 мая. На следующий день, 24 мая, прогнозируется слабая магнитная буря 5 баллов, однако 25 и 26 мая снова спадет до "оранжевого" уровня.

В первом месяце лета ожидаются: "оранжевые" даты — 2 и 6 июня, а "красные" — 4 и 5 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о максимальном перепаде космической радиации на Солнце. Это явление станет причиной новых магнитных бурь на Земле.