На Земле произойдет максимальный перепад космической радиации: как это повлияет на магнитные бури

Недавно образовавшееся солнечное пятно уже оказывает свое влияние

В среду, 3 мая, на Землю обрушится новый выброс корональной массы от нового пятна на Солнце AR3288, который станет причиной магнитной бури.

По данным специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность возникновения магнитной бури средней мощности (G2) составляет 50%, сильной (G3) – лишь 10%.

В то же время ученые напоминают: когда 24 апреля сильная магнитная буря спровоцировала северное сияние, тогда произошло внезапное уменьшение космической радиации. Итак, когда состоится новый Солнечный максимум — в сторону Земли светило выбросит мощную корональную массу (CME), которая вызовет новые магнитные бури. Точной даты, когда геомагнитные шторма упадут на планету, специалисты не уточнили.

Как объясняют ученые Хмельницкого национального университета, после сильных солнечных вспышек возникает другое явление буря космического излучения (радиации). Оно проявляется в виде резкого понижения интенсивности космического излучения на Земле примерно в период начала на Земле магнитных бурь.

Астросиноптики из Gismeteo считают, что сегодня и два дня подряд, 3-5 мая, магнитосфера Земли будет относительно спокойной и прогнозируются лишь небольшие магнитные возмущения силой 1-2 балла.

Сайт Tesis.xras обновил график магнитных бурь в мае, согласно которому астросиноптики не прогнозируют "красных" дней.

Ближайшая дата, когда произойдет магнитное возмущение мощностью в 4 балла – 6 мая.

Затем на Земле 16 дней будет царить геомагнитный "штиль". После тишины произойдет затяжное магнитное возмущение мощностью 4 балла ( 23-26 мая ), что немного ослабнет до 3 баллов мощности, но снова вырастет с 28 по 30 мая.

Напомним, что ранее "Телеграф" писал, что ученым из NASA удалось зафиксировать на Солнце торнадо. Принесет ли оно с собой опасность магнитному полю Земли, отвечают работники обсерватории.